Usta öğreticiler ne istiyor?

Malatya’da birçok kişi gibi usta öğreticilerin de yer bulamama sıkıntıları olduğuna dikkat çeken Malatya Usta Öğreticileri Dernek Başkanı Halise Can, Malatya’da bin 450 civarında usta öğretici olduğunu belirtti. Can, “Malatya’da usta öğreticilerimizin şu anda yer bulamama sıkıntıları var, kurs açamamaktadırlar” dedi.

Deprem sonrası Malatya’da birçok kesim gibi usta öğreticilerinde sorun ve sıkıntıları olduğunu kaydeden Halise Can, usta öğreticilerin çalışmak için yer bulamadıklarının altını çizerek yetkililere seslendi.

“MALATYA’DA BİN 450 USTA ÖĞRETİCİ VAR”

Usta öğreticilerin depremden sonra işsiz kaldıklarını söyleyen Halise Can,

“Malatya’da usta öğreticilerimizin şu anda yer bulamama sıkıntıları var. Konteynerler küçük, 21 metre olduğu için kurs açamamaktadırlar. Şu an Malatya’da bin 450 civarında usta öğreticimiz var ve bunların çoğu depremden sonra işsiz kaldı. Bu noktada yetkilerden yardım ve destek talebinde bulunuyoruz”

şeklinde konuştu.

“ESNEK DAVRANMALARINI İSTİYORUZ”

Malatya’da her okulda bir sınıf verildiği taktirde usta öğreticilerin yer sorunun ortadan kalkacağını dile getiren Can,

“Bizler Malatya Usta Öğreticileri Derneği olarak yetkililerden biraz daha esnek davranmalarını istiyoruz. İnsanların şartları ortada yer bulamıyorlar. Bize okullarda en azından ücretsiz bir yer verilebilir. Bu konuda okul müdürleri ile de görüştük her okulda bir sınıf verilse bu sorun çözülecek. Sorunlarımızla ilgili olarak Yeşilyurt kaymakamlığına gittik, kaymakamımız kurum müdürleri ile toplantı yapmış, sıkıntılarımız söylemiş ama ona rağmen herhangi bir çözüm yolu bulamadık. Usta öğreticilerimiz saat karşılığında çalışıyorlar ve şu an saatleri 62 TL ama depremden sonra çoğu işsiz kaldı”

ifadelerine yer verdi.