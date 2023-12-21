Hastalara yaşam veren bölüm

Anestezinin bilinmeyenlerini anlatan Anestezi Uzmanı Dr. Barış Cömert, anestezinin genel ve rejyonel anestezi olmak üzere 2’ye ayrıldığını söyledi. Genel anestezinin hastayı tamamen uyutup, cerrahisini bitirip, uyandırıp, servise çıkarmak, rejyonel anestezinin ise bölgesel bir anestezi olduğunu belirten Dr. Cömert,

“Hiçbir anestezi uzmanı hastasını kaybetmek istemez. Zaten bizim branşımızın ismi realimasyon, yani yeniden canlandırma. Bizim amacımız hastalarımızı yeniden canlandırabilmek”

dedi.

Anestezi branşı, hem ameliyathanede anestezi gereksinimlerini, yani hastanın ağrısını geçirmesi hem de yoğun bakım gereksinimi olan hastaları reanimasyon yeniden canlandırma, gereksinimlerini tamamlayabilme, hayata döndürebilme ya da hayat idam sağlayabilme işlemleri olduğunu dile getiren Cömert, anestezi işlemi için ameliyathane şartları neticesinde cerrahi müdahalelerde gereklilik durumuna göre hastaya genel anestezi rejyonel anestezi ya da sedasyon denilen tekniklerin uygulandığını söyledi.

“ANESTEZİ DEĞİŞİK TEKNİK VE UYGULAMALAR VAR”

Genel anesteziyi genel anlamda irdeleyen Dr. Cömer,

“Genel anestezi, hastanın ilaç kombinasyonuyla ağzına tüp dediğimiz tüp yerleştirilmesi ve solunum cihazına bağlanıp bilinç fonksiyonlarını tamamen baskılayıp, solunum desteği sağlanarak cerrahi bitene kadar uyutma dediğimiz iştir. Bu işlemler sonrasında hastanın ağrılarını cerrahi müdahale eden bu an ağrıları da kessin narkotik takviyeler sağlanarak uyandırılıp tüm hayati fonksiyonunu düzgün hale getirilip servise çıkarma işlemini genel anestezi olarak yapıyoruz. Bir de bunun dışında bölgesel geçiş var. Bu özellikle halk arasında belinden aşağısını uyuşturma. Ama bunun dışında cerrahi yapı bölgelerin de uyuşturulması. Mesela elinizde bir cerrahi yapacaksınız, koltuk altındaki ana siniri bloke edersiniz, kolunuz tamamen uyuşuk olur, uyanık olursunuz, bilinçli olursunuz. Ama o kolunuzu oynatamazsınız. Bu da rejyonel anestezidir. Halk arasında en sık kullanılan belinden uyuşturma ya da epidural bölgenin uyuşturulması ve buna bağlı işte hastanın beline bir kateter yerleştirip, ilaç vererek, hem ağrısını hem anestezisini sağlayarak yapılabilir. İşte ‘ağrısız doğum’ dediğimiz prenses doğumda epidural kateter yerleştirilerek yaptığımız bir işlemdir. Yani her türlü cerrahi ve girişimsel işlem yapılan hastaların anestezisini sağlamak bir branş olarak yapılıyor. Bunlarda değişik teknikler uygulamalar vardır. Genel olarak 2’ye ayrılır, genel anestezi rejyonel anestezi diye. Genel anestezi hastayı tamamen uyutup, cerrahisini bitirip, uyandırıp, servise çıkarmadır, rejyonel dediğimizde bölgelerini uyuşturarak, işte belinden aşağıya işlem yapılıyorsa beline, bunlara da spinal, epidural, kombine ya da blok dediğimiz teknikler uygulanarak yapılır. Bunların hepsi anestezi grubuna geçer”

şeklinde konuştu.

“ANESTEZİYE BAĞLI BİR BÖLÜM DAHA VAR”

Anesteziye bağlı takiplerin anestezi uzmanının yaptığını söyleyen Dr. Cömer,

“Bir de özellikle uzun süreli kanser tedavisi görenlerin doğan ağrıları vardır. Bu ağrıları için girişimsel ve girişimsel olmayan algoloji dediğimiz anesteziye bağlı bir bölüm daha vardır. Onun da eğitimini uzmanlık süresince aldık. Bunlarda ne yapılabilir? İşte kanser ağrıları olduğu için epidural port takılabilir. Kanser için gerekli narkotik anajeziklerin yazılması, kombinasyonunun verilmesi, takiplerin yapılması bunları da anestezi uzmanı yapabilir. Bir de bunun yanı sıra yoğun bakım dediğimiz bir işlem vardır. Yoğun bakım ise anestezi uzmanı gözetiminde genellikle, birinci, ikinci, üçüncü basamak statüde kategorilendirilmiş hastaların hayati fonksiyonlarının düzenlendirilmesinde multidisiplin olarak yani ilgili branşların desteği sağlanarak takipleri yapılıp, hayat opsiyonlarını etkileyen, fazlasını çıkarıp az olanı tamamlayarak hayat idamesini sağlayabilme işlemini gerçekleştirir”

dedi.

“REANİMASYON YENİDEN CANLANDIRMA DEMEKTİR”

Sözlerine

“Bu işlemi yaparken multidisiplin dediğimiz kardiyoloji, göğüs hastalıkları, dahiliye, beyin cerrahisi gibi ilgili branşların desteği alınarak hayati fonksiyonları için gerekliliklerini takviye etmek amacıyla sağlar” diyerek devam eden Cömer, “Bunu yaparken anestezinin en çok destek aldığı bazı birtakım solunum cihazı destekleri vardır. Bunlar nasıl ameliyathanede kullandığımız cihazların bir değişik versiyonu olan cihazlar. Bunlar da entübasyon yapıldığında yine solunum cihazına bağlamak, solunum cihazının basınçlı hava vererek maske yoluyla akciğerlerini açmasını sağlamak için yaptığımız bir uygulama var. Onun dışında yeni nesil çıkan yüksek akımlı oksijen desteği sağlayarak ve tüm vitallerini yakın takip sağlamak suretiyle düzenlenip hayati fonksiyonlarını tekrar kazandırma işlemini sağlarız. Bizim görevimiz budur. Reanimasyon yeniden canlandırma demektir. Tabirde kalp-damar cerrahları ‘kalbi biz durdururuz’ derler. Bizde ise ‘duranları tekrar hayata döndürme’ derdindeyiz”

şeklinde konuştu.

“TÜM SİTEMLERİ STABİL TUTMAK ZORUNDASINIZ”

Anesteziden dolayı yaşamını yitiren herhangi rbir hasta olmadığını belirten Cömert, şunları kaydetti:

“Anesteziden dolayı yaşamı yitiren hiçbir hasta yoktur. Yıllar yıllar önce ilk anestezi işlemi hastanın boğma yoluyla bayıltılmasıydı. Sonra anestezik gazlar çıktı. İlk azot gazını bir diş hekimi buldu. Ondan sonra kas gevşeticiler çıktı, ne bileyim değişik nasıl ilaçlar çıktı. Anestezik gazlarımın modifikasyonları oldu. Biz zaten hastanın zarar görme riskini minimaliz seviyede tutarak ameliyata alıyoruz. Acil haller dışında hastalar önce değerlendirilir. Ne yapılır? Değerlendirme yapılır. Laboratuvar değerleri bakılır. Yapılacak işlem değerlendirilir. İşlemin süresi öğrenilir. İşlemdeki hastanın kronik hastalıklarıyla ilgili düzenlenmemiş tedavisi varsa onlar düzenlenir. İşlemi hastaya en az zarar verecek düzeye sokup, hastayı o şekilde ameliyat alırız. Bunu elektif, yani planlanmış cerrahilerde yaparız. Acil haller ayrıdır. Acil hallerde hastanın hayati fonksiyonu ön plandadır. O işlem yapılmazsa hastanın hayati fonksiyonu bozulacaktır. O durumda direkt cerrahisini yapılıp yine ameliyat süresi boyunca hastayı tüm sistemlerini stabil tutmak zorundasınız. Bunları yaparsınız ama hastanın metabolizma ve bünyesi buna uygunsa zaten idamesi sağlanır. Gerekirse bu suretle hastaya yoğun bakımda yatırılıp, orada takibe yapılıp, hepsini stabil hale getirildikten sonra uyandırılır.”

“ACİLİYET ÖNEMLİDİR”

Dr. Cömert, her cerrahinin ve her anestezik işlemin belli bir riski olduğunu belirterek

, “Bu riskler hastanın yaşı, kronik hastalıkları, ameliyathanenin süresi, ameliyatın cinsi, cerrahın ekstra yapacakları gibi sebeplerle değişkenlik arz eder. Bir de aciliyet önemlidir. Bunun sayısal anlamı yoktur, her hastaya göre değişir. Hiçbir anestezi uzmanı hastasını kaybetmek istemez. Zaten bizim branşımızın ismi realimasyon, yani yeniden canlandırma. Bizim amacımız yeniden canlandırabilmek”

dedi.