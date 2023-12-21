Sınav maratonu başlıyor: ÖSYM’den yeni yılın sınav tarihleri!

Her yıl yapılan sınavlara binlerce öğrenci katılıyor ve sınavlardan önce başvuru tarihleri arasında ÖSYM üzerinden TC Kimlik numarası ve şifre ile başvurular alınıyor. Yeni yıla girmek üzere iken 2024 yılında yapılacak olan sınav başvuru tarihleri, sınava katılacak olanlar için önem arz ediyor. Aksi belirtilmediği takdirde ise sınavlar aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacak. İşte yoğun katılım gerçekleştirilen sınavların başvuru tarihleri ve sınav tarihleri;

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ 2024 SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav ve başvuru işlemleri şu tarihler arasında yapılacak;

“KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri: Sınav tarihi; 14 Temmuz 2024, Başvuru tarih aralığı; 3 Mayıs -15 Mayıs 2024,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1’nci gün: Sınav tarihi; 20 Temmuz 2024, Başvuru tarih aralığı; 3 Mayıs -15 Mayıs 2024,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2’nci gün: Sınav tarihi; 21 Temmuz 2024, Başvuru tarih aralığı; 3 Mayıs -15 Mayıs 2024,

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Sınav tarihi; 4 Ağustos 2024, Başvuru tarih aralığı; 3 Mayıs -15 Mayıs 2024,

KPSS Ön Lisans: Sınav tarihi; 1 Eylül 2024, Başvuru tarih aralığı; 13 Haziran -2 Temmuz 2024,

KPSS Ortaöğretim: Sınav tarihi; 15 Eylül 2024, Başvuru tarih aralığı; 18 Temmuz -30 Temmuz 2024,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Sınav tarihi; 22 Eylül 2024, Başvuru tarih aralığı; 9 Ağustos-15 Ağustos 2024,

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav ve başvuru işlemleri şu tarihler arasında yapılacak;

YKS 1. Oturum (TYT): Sınav tarihi; 8 Haziran 2024, Başvuru tarih aralığı; 1 Şubat-26 Şubat 2024,

YKS 2. Oturum (AYT): Sınav tarihi; 9 Haziran 2024, Başvuru tarih aralığı; 1 Şubat-26 Şubat 2024,

YKS 3. Oturum (YDT): Sınav tarihi; 9 Haziran 2024, Başvuru tarih aralığı; 1 Şubat-26 Şubat 2024,

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru işlemleri şu tarihler arasında yapılacak;

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Sınav tarihi; 30 Haziran 2024, Başvuru tarih aralığı; 10 Mayıs-20 Mayıs 2024”

Kaynak: Haber Merkezi