21 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

21 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
ŞÜKRÜ ŞİRECİ ECZANESİ – MERKEZ
ATATÜRK(KIŞLA) CADDESİ, NO:37/A, TÜRKİYE FİNANS YANI (DEFACTO ÜSTÜ)
24 SAAT AÇIK
ORKİDE ECZANESİ - MERKEZ
TANDOĞAN MAHALLESİ, BUHARA CADDESİ, NO:28/C, ALTINTAŞ DÜĞÜN SALONU YANI
24 SAAT AÇIK
ANIL ECZANESİ - MERKEZ
TURGUT ÖZAL BULVARI, HASTANE KARŞISI, ÜST GEÇİT YANI, NO:13/A
24 SAAT AÇIK
TEBESSÜM ECZANESİ - MERKEZ
HASANBEY CADDESİ, NO:197/A, EKONOMİK PAZAR İLE 4K SİTESİ ARASI, ADAFI 2 ASM KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ARI ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.