- Sağlık

21 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 21 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘21 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
21 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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21 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

ŞÜKRÜ ŞİRECİ ECZANESİ – MERKEZ

ATATÜRK(KIŞLA) CADDESİ, NO:37/A, TÜRKİYE FİNANS YANI (DEFACTO ÜSTÜ)

24 SAAT AÇIK

ORKİDE ECZANESİ - MERKEZ

TANDOĞAN MAHALLESİ, BUHARA CADDESİ, NO:28/C, ALTINTAŞ DÜĞÜN SALONU YANI

24 SAAT AÇIK

ANIL ECZANESİ - MERKEZ

TURGUT ÖZAL BULVARI, HASTANE KARŞISI, ÜST GEÇİT YANI, NO:13/A

24 SAAT AÇIK

TEBESSÜM ECZANESİ - MERKEZ

HASANBEY CADDESİ, NO:197/A, EKONOMİK PAZAR İLE 4K SİTESİ ARASI, ADAFI 2 ASM KARŞISI

24 SAAT AÇIK

ARI ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI

08:30-23:59 ARASI AÇIK

 
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21 Ara 2023 - 10:26 Malatya- Sağlık

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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