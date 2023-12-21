21 Ara 2023 - 10:16- Gündem G:

Buz Gibi Haber: Malatya'ya Kar Geliyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı geçeceği beklenmektedir.
Buz Gibi Haber: Malatya'ya Kar Geliyor! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği belirtildi. Malatya genelinde yarının ise yağışlı geçeceği, yer yer karla karışık yağmur görüleceği Meteoroloji Müdürlüğü tarafından bildirildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 7 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 7 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 9 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 9 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 7 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 8 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 7 derece”

 

# meteoroloji, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika, hava durumu, kar yağışı, malatya kar yağışı

21 Ara 2023 - 10:16 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL