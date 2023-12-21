Buz Gibi Haber: Malatya'ya Kar Geliyor!

Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği belirtildi. Malatya genelinde yarının ise yağışlı geçeceği, yer yer karla karışık yağmur görüleceği Meteoroloji Müdürlüğü tarafından bildirildi.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 7 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 7 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 9 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 9 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 7 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 8 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 7 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.