21 Ara 2023 - 10:07- Gündem G:

Dikkat! Malatya'da 9 ilçe, 95 mahalleye uyarı geldi

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Dikkat! Malatya'da 9 ilçe, 95 mahalleye uyarı geldi mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Mezra Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Eskiarapgir, Yazılı, Taşdelen, Alıçlı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Cumhuriyet, Kırlangıç, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Oluklu, Eskiköy, Karapınar mahallesine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yıldıztepe, Göztepe, Çöşnük mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik, Tecde mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak, Kiltepe, Çavuşoğlu, Çarmuzu mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Mullakasım, Kadiruşağı, Atalar, Seyituşağı, İkizce mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Yuvalı, Karaterzi, Suçatı, Dedeköy, Dedeyazı, Gölpınar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Polat, Fındık mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Gertan Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yenipınar, Kozluca, Balaban mahallesine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ozan, Kerimli, Çatalbahçe, Ağılbaşı, Mollauşağı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Çobanuşağı, Kolköy, Kasımuşağı, Küçükkürne, Kurtuşağı, Kayadibi, Sakalıuzun, Mezra, Demirciler, Çakıllıpınar, Güneşli, Aksüt, Eğin, Bağköy, Büyükköy, Çatalbahçe, Mollauşağı  mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Üçgöze, Öncü, Aşağıköy, Ortaköy, Salkonak, Kozluk mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe, Orduzu, Çamurlu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere, Erkenek mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çarmuzu, Battalgazi mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar, Kemerköprü, Yeni, Alacakapı, Dolamantepe, Alişar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Koyuncu, Konakbaşı mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Hocaali, Aşağıulupınar, Yukarıulupınar, Gözeli, Hezenek, Kayakesen mahallelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.”

 
 

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21 Ara 2023 - 10:07 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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