- Asayiş

Ebeyi taciz eden şahıs tutuklandı

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Bir sağlık taraması sırasında, görevli ebenin kendisini taciz ettiğini bildirdiği şahıs gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tepkiler üzerine şahıs tutuklandı.
Ebeyi taciz eden şahıs tutuklandı mask
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Bir sağlık taraması sırasında, görevli ebenin kendisini taciz ettiğini bildirdiği şahıs gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tepkiler üzerine şahıs tutuklandı.

Denizli’de bir sağlık taraması sırasında, görevli ebenin kendisini taciz ettiğini bildirdiği şahıs gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Karara, Sağlık Bakanlığı avukatı ile Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmesi üzerine şahıs tutuklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden,

“Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir sağlık taraması sırasında, görevli ebe arkadaşımızın kendisini taciz ettiğini bildirdiği şahıs gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Karara, Sağlık Bakanlığı avukatı ile Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmesi üzerine, yakalama kararı çıkarılmış ve şahıs gözaltına alınarak cezaevine gönderilmiştir. Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz”

şeklinde bir açıklama yaptı. 
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21 Ara 2023 - 01:07 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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