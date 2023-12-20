Malatya'da genç kadını hayattan koparan kaza

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.
Kaza, dün 21.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 34 BRP 762 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seher B.’ye (29) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Seher B. yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Seher B. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.