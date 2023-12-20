Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

“GÖRDÜK Kİ MALATYA’NIN KAYISISI MEŞHUR DEĞİLMİŞ”

6 Şubat tarihli ikiz depremlerin ardından yerle bir olan Malatya’da vatandaşların ardından esnafların da yaşadıkları sorun ve sıkıntılar bir türlü bitmek bilmiyor. İş yapamamaktan dert yanan ve güncel kayısı fiyatları hakkında BUSABAH’a konuşan esnaflar, önemli değerlendirmelerde bulundular.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18444297/gorduk-ki-malatyanin-kayisisi-meshur-degilmis#google_vignette

MAHALLEDE TOP OYNARKEN KEŞFEDİLDİLER SÜPER LİG YOLUNDA İLERLİYORLAR

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un altyapısında mücadele eden tek yumurta ikizleri Ayberk ve Gökberk Öztürk, Süper Lig'de forma giymenin hayalini kuruyor. Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan ve 6 yıl önce yeşil sahalarla tanışan 17 yaşındaki Ayberk ve Gökberk kardeşler, profesyonel futbolculuk hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18446733/mahallede-top-oynarken-kesfedildiler-super-lig-yolunda-ilerliyorlar

DOĞANŞEHİR’DEKİ YIKIMLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemlerinin devam ettiği bilgisi verildi. Şubat ayında meydana gelen ve Malatya’yı etkileyen depremler sonucunda Doğanşehir ilçesi de yoğun bir şekilde etkilenen ilçeler arasında yer aldı. Doğanşehir’deki ağır hasarlı binaların yıkımının ise ay sonuna doğru bitmesi bekleniyor

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18446288/dogansehirdeki-yikimlar-ne-zaman-bitecek

DARENDE’DEKİ O ŞUBE MÜHÜRLENDİ

Malatya’nın Darende ilçesinde kaldırımı işgal eden BİM Şubesi, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Darende’de D-300 karayolu üzerinde bulunan market zincirine ait bir şube, kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle, zabıta ekipleri tarafından, mahkeme kararı ile mühürlendi. Market çalışanları mühürleme işlemi sırasında ekiplere tepki gösterdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18446336/darendedeki-o-sube-muhurlendi

MALATYA'NIN GÜÇLÜ KADINI! ACI DOLU MÜCADELEDE HAYATA TUTUNAN BİR HİKÂYE

Depremlerden geriye pek çok acı hikâye kaldı. Bunlardan biri de Aysun Kaya ve 4 çocuğunun hikâyesi. Aysun Kaya, depremin başladığı anda dört çocuğunu hemen alıp dışarı çıkmasıyla evinin çökmesi bir oldu. Üç gün boyunca yiyecek ekmek bulamadıklarını söyleyen Kaya, çocuklarının aç kaldığını söyledi. İşte yaşanan o acı hikâye…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18446077/malatyanin-guclu-kadini-aci-dolu-mucadelede-hayata-tutunan-bir-hikaye

MALATYA’DA OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi aldığı önemli kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçmen listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'e kadar askıda kalacak. Buna göre Malatya'da oy verme işlemi saat kaçta başlayarak sona erecek? İşte ayrıntılar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18444627/yskdan-yerel-secim-kararlari-malatyada-oy-verme-islemi-saat-kacta-baslayacak

AVUKATLAR, ADLİYE İÇİN YÜRÜDÜLER “ADLİYE YAPMAK BİZ AVUKATLARIN GÖREVİ DEĞİL”

Malatya’da yeni adliye binasının bir önce temelinin atılmasını isteyen avukatlar, depremlerden sonra 7 parçaya bölünmüş olan adliye binasının yeniden birleştirilmesini için yürüyüş yaptılar. Elinde pankartlarla, “Bölünmüş ve parçalanmış adliye istemiyoruz” diyen avukatlar, sorunlarının çözülene kadar mücadele vereceklerini söylediler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18450269/avukatlar-adliye-icin-yuruduler-adliye-yapmak-biz-avukatlarin-gorevi-degil

İYİ PARTİ MALATYA’DA İLK ADAYINI AÇIKLADI

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı 2024 Mahalli Seçimleri öncesi aday belirleme çalışmaları doğrultusunda ilk belediye başkanı adayını açıkladı. Partililerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Malatya için İYİ Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Zeynal Vural oldu. Gerçekleşen toplantı sonrasında İYİ Parti İl Başkanı Serdar Yıldız açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18450650/iyi-parti-malatyada-ilk-adayini-acikladi

KOMŞU ŞEHİRDEN EKSİĞİMİZ NE? AYNI YIL KURULDULAR; BİRİ ŞAHLANDI, DİĞERİ GERİDE KALDI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarında yürütülen çalışmalar sonucunda üniversitelerin 2023-2024 dünya sıralaması belli oldu. Bu başarı sıralamasında komşu şehir Elazığ Fırat Üniversitesi Türkiye’de ilk 10’a girmeyi başardı. Peki, Fırat Üniversitesi ile aynı yıl kurulan İnönü Üniversitesi ne durumdaydı? İşte cevabı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18452285/komsu-sehirden-eksigimiz-ne-ayni-yil-kuruldular-biri-sahlandi-digeri-geride-kaldi

BİSKÜVİ İLE ENKAZ BAŞINDA BEKLEYEN AMCAYI HATIRLADINIZ MI?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, özelde 11 ildeki 14 milyon insanın, genelde ise tüm Türkiye’nin asla unutamayacağı acıları miras bıraktı. Öyle anlar vardı ki, yıllar geçse ne o sesleri ne de görüntüleri akıllardan silemeyecek hisler yarattı. Onlardan biri de bir paket bisküvi ile enkaz başında bekleyen, “Bisküvi var cebimde, yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim” diyen Şerif amcaydı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18452447/biskuvi-ile-enkaz-basinda-bekleyen-amcayi-hatirladiniz-mi-serif-amca-bu-hayata-daha-fazla-tutunamadi

KAYISI TATLIMIZ BİLE SAHİPSİZ!

TasteAtlas’ın yayınladığı “Dünyanın En Kötü 100 Yemeği” listesinde karalahana çorbasının 7. sırada yer bulması nedeniyle özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nden tepkiler yağmaya devam ediyor. Öyle ki ülkenin birçok noktasında karalahana çorbası yapılıp vatandaşlara sunuluyor, bunun yanlış olduğu gösterilmeye çalışılıyor. Peki, daha ilk gün Malatya’nın kaymaklı kayısısının da bu listede olduğunu söylememize rağmen biri veya birileri bu konuda bir şey söyledi mi? Biz cevap verelim: Baskilliler dışında hiç kimse…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18452651/kayisi-tatlimiz-bile-sahipsiz