Kayısı tatlımız bile sahipsiz!

TasteAtlas’ın yayınladığı “Dünyanın En Kötü 100 Yemeği” listesinde karalahana çorbasının 7. sırada yer bulması nedeniyle özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nden tepkiler yağmaya devam ediyor. Öyle ki ülkenin birçok noktasında karalahana çorbası yapılıp vatandaşlara sunuluyor, bunun yanlış olduğu gösterilmeye çalışılıyor. Peki, daha ilk gün Malatya’nın kaymaklı kayısısının da bu listede olduğunu söylememize rağmen biri veya birileri bu konuda bir şey söyledi mi? Biz cevap verelim: Baskilliler dışında hiç kimse…

Otantik yemek tariflerini, yemek eleştirmeni incelemelerini ve popüler malzemeler ile yemekler hakkında araştırma makalelerini paylaşan, geleneksel yemekler için deneyimsel bir çevrimiçi seyahat rehberi sunan TasteAtlas, dünyanın en kötü 100 yemeğini sıraladı. Listede yedinci sırada bulunan yemek, bir Türk yemeği olan lahana çorbasıydı.

“SALYANGOZU YİYEN LAHANAYA LAF EDİYOR

Bu haber o kadar yankı uyandırdı ki Karadeniz bölgesi tam anlamıyla ayağa kalktı. Öyle ki dünyanın en kötü 100 yemeği arasında gösterilen karalahana çorbasının yer alması Rizeliler tarafından büyük tepki gördü. Vatandaşlar,

“Bu sırayı verenlerin lahana yediği yok. Bence onlar hiç lahanayı da görmediler. Sadece uzaktan estirdiler. Böcekleri yiyorlar iyi oluyor. Uzak Doğu’da böcek yemek serbest. Mesela salyangozu ben gördüğüm zaman midem bulanıyor. O yemeğe iyi diyen lahanaya laf etti. Onlar saçmaladı. Onların mutfak lezzeti yok. Onlar ne mutfak gördü, ne doğru dürüst yemek yemişler. Onların yedikleri salyangoz, solucan yiyor. Onlar bunları yer başka yedikleri bir şey yok. Hele mısır ekmeği ile çok güzel oluyor. Ben onu ne Adana kebabına değişirim. Bizim lahana çorbamız değişilmez”

şeklinde ifadelerde bulundular.

YARIM SAATTE 1000 KÂSE KARALAHANA ÇORBASI DAĞITILDI

TasteAtlas tarafından, 'dünyanın en kötü 100 yemeği' arasında karalahana çorbasının yer almasına, Rize Ülkü Ocakları da karalahana çorbası dağıtarak tepki gösterdi. Rizeliler tarafından ilgi gören etkinlikte yarım saatte 1000 kâse çorba dağıtıldı.

BELEDİYE BAŞKANI SAHİP ÇIKTI

Ordu’nun Perşembe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile vatandaşlara 'karalahana çorbası' ikram edildi. Dünyanın en kötü 100 yemeği arasında gösterilen çorba vatandaşların tepkisini alırken, yaklaşık 2 saate 4 bin kâse çorba tüketildi. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, 4 bin kişilik hazırlanan çorbayı dağıttıklarını belirtti. Lahanaların tamamının kırsal mahallelerdeki üreticilerden temin edildiğini ifade eden Tandoğan,

“Bizim için en güzel ve sofralarımızın vazgeçilmezi olan bir yemek. Bizler karalahana çorbası ile büyüdük, büyümeye de devam edeceğiz. Bizim pancarımıza laf söylenmesini hazmedemiyoruz. Bunun tepkisini de çorba ikramı yaparak ortaya koyuyoruz ve inadına lahana çorbası diyoruz”

ifadelerine yer verdi.

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ SAHİP ÇIKTI

TasteAtlas, yayınladığı "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesinde karalahana çorbasına 7. sırada yer bulması nedeniyle özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nden tepkiler devam ediyor. Karalahana çorbasına bu kez Trabzon’da Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri sahip çıktı. Öğr. Gör. Emre Murat öğrencileriyle mutfakta karalahana yemeği, karalahana sarması ve lahanalı börek yaptı.

KAYISI DA SAHİPSİZ

En kötü yemekler listesinin 59. sırasında ise 2.7 puan ile Malatya’nın kaymaklı kayısısı da bulunuyor. Peki, daha ilk gün Malatya’nın kaymaklı kayısısının da bu listede olduğunu söylememize rağmen biri veya birileri bu konuda bir şey söyledi mi? ? Biz cevap verelim: Baskilliler dışında hiç kimse…

BELKİ TEK SORUNUMUZ BU DEĞİL AMA…

Belki 6 Şubat depremlerinden dolayı yerle bir olmuş Malatya’nın tek sorunu bu değil ancak yine de herhangi bir ifadede bulunulmaması dikkat çekiyor.

ELAZIĞ BASKİLLİLER DERNEĞİ SAĞ OLSUN

Bu konuda geçtiğimiz gün açıklama yapan Elazığ'daki Baskilliler Derneği, biraz da olsa yürek ferahlattı. Dernek Başkanı Aygün Çam,

“Hem Elazığ ilinde hem de Malatya ilinde sadece Türkiye’nin değil dünyanın kayısı üretimi büyük bir kısmı karşılandığını bilmekteyiz. Yaklaşık olarak 112 ülkeye kayısı ihracatı söz konusudur. Bunun sonucunda da ülkeye 450 milyon dolarlık para girdisi olarak ülkemize kazanç sağlıyor. Bugün açıklayacağımız konu ise dünyanın en kötü 100 yemeğinden birinde kaymaklı kayısı olarak belirlenmesi üzerine olacaktır. Bizler de bunu sosyal medya ve haber ajanslarında görünce üzüntümüzü dile getirmek istedik. Bizler de kaymaklı kayısımızı hazırladık ve ikram ettik. Bu listede dünyanın en kötü 100 yiyeceğin arasına girmesinin gerçekten bizler için karşılığı yok. Kayısı üretmeye ve yemeye devam edeceğiz. Kaymaklı ballı lokmalısı olan bu ürün, bizim Türk mutfağındaki damak lezzetimize ve bölgede yaşayanlara göre en tatlı ve en güzel yiyeceklerimizden biridir. Bizler de burada yaptığımız bu açıklamada, bunu üzücü olarak karşıladığımızı belirtmek isteriz”

ifadelerinde bulundu.