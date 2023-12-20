Komşu şehirden eksiğimiz ne? Aynı yıl kuruldular; biri şahlandı, diğeri geride kaldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarında yürütülen çalışmalar sonucunda üniversitelerin 2023-2024 dünya sıralaması belli oldu. Bu başarı sıralamasında komşu şehir Elazığ Fırat Üniversitesi Türkiye’de ilk 10’a girmeyi başardı. Peki, Fırat Üniversitesi ile aynı yıl kurulan İnönü Üniversitesi ne durumdaydı? İşte cevabı…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarında yürütülen çalışmalar sonucunda üniversitelerin 2023-2024 dünya sıralaması belli oldu. Akademik başarılar, yapılan proje ve çalışmaların değerlendiği en seçkin araştırmalardan biri olan URAP Dünya Sıralaması sonuçlarına göre Fırat Üniversitesi geçen yıla göre sıralamasını yükselterek tüm zamanların en iyi sonucuna ulaştı.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ 10 ÜNİVERSİTESİNDEN BİRİ OLDU

URAP 2023 - 2024 dünya sıralaması sonuçlarına göre Fırat Üniversitesi Türkiye’nin en iyi 10’uncu üniversitesi oldu. Türkiye sıralamasında ilk 10’a girme başarısını gösteren Fırat Üniversitesi dünya sıralamasında ise bin 38’inci oldu. Fırat Üniversitesi URAP dünya sıralamasında; 2020-2021 döneminde Türkiye’de 18’inci sırada, 2021-2022 döneminde Türkiye’de 15’inci sırada 2022-2023 döneminde Türkiye’de 13’üncü olmuştu. Fırat Üniversitesi son üç yılda 8 basamak birden yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

URAP 2023-2024 DÜNYA SIRALAMASI TÜRKİYE SONUÇLARI

URAP 2023-2024 dünya sıralaması Türkiye sonuçları şöyle:

1. Hacettepe Üniversitesi,

2. İstanbul Teknik Üniversitesi,

3. İstanbul Üniversitesi,

4. Ankara Üniversitesi,

5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

6. Koç Üniversitesi,

7. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa,

8. Gazi Üniversitesi,

9. Ege Üniversitesi,

10. Fırat Üniversitesi,

11. Yıldız Teknik Üniversitesi,

12. Atatürk Üniversitesi,

13. Erciyes Üniversitesi,

14. Marmara Üniversitesi,

15. Selçuk Üniversitesi,

16. Dokuz Eylül Üniversitesi,

17. Bilkent Üniversitesi,

18. Sağlık Bilimleri Üniversitesi,

19. Akdeniz Üniversitesi,

20. Çukurova Üniversitesi.

MALATYA ÜNİVERSİTELERİ HİÇBİR SIRALAMADA YOK

Malatya İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi ise ilk 10 ve 20’yi gösteren hiçbir sıralamada yer almadı. Söz konusu URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı; 2009 yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde Türk ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak amacıyla kuruldu. URAP ekibi, üniversitelerimizin kendi performanslarını dünyanın önde gelen üniversiteleriyle karşılaştırabilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor ve üniversitelerin çalışmalarını baz alıyor.

“BİZ NEDEN BU BAŞARIYI YAKALAYAMIYORUZ?”

Öte yandan söz konusu sıralama bağlamında İnönü Üniversitesi 2018-2019 URAP Türkiye sıralamasında 32’nci sıradaydı. Aynı dönem Fırat Üniversitesi 25’inci sıradaydı. Geçen yıl İnönü 30’uncu sıradaydı, bu yıl ise gerileme yaşadı ve 31’e düştü. Fırat Üniversitesinin yükselişi, “Biz neden bu başarıyı yakalayamıyoruz?” sorusunu akıllara getiriyor.

İKİSİ DE AYNI YIL KURULDU

Bu arada tecrübe ve donanım anlamında bakıldığında her iki üniversitenin de aynı yıl kurulduğu görülüyor. İnönü Üniversitesi 28 Ocak 1975'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 25 Mart 1975'te ise Cumhuriyet Senatosu'nda görüşülerek kabul edilen ve 3 Nisan 1975 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kanunu ile kuruldu. Fırat Üniversitesi ise 11 Nisan 1975 yılında kuruldu.