Bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle JASAT Timlerince icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi sonucu vatandaşın bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli şahıs, çaldıkları malzemeler birlikte yakalandı.
Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.