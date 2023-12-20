Pamuk yüklü kamyon alev aldı

Şanlıurfa’da seyir halindeki pamuk yüklü kamyonda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen pamuk yüklü kamyonun dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, kamyonu park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralananın olmadığı olayda, pamuk balyalarının bir kısmı yandı.
Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.