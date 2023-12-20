Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Adana'da bir dilencinin üzerinden 9 bin 62 lira çıktı. Dilenciye 617 lira idari para cezası uygulanırken topladığı paraya el konuldu.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Adana Otogarı'nda dilencilik yapan A.E.D.’yi yakaladı. Zabıta daire başkanlığına götürülen A.E.D.’nin üzerinden, dilencilikten topladığı belirlenen 9 bin 62 lira çıktı. Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 617 lira ceza kesildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.