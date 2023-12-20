Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Adana'da bir dilencinin üzerinden 9 bin 62 lira çıktı. Dilenciye 617 lira idari para cezası uygulanırken topladığı paraya el konuldu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Adana Otogarı'nda dilencilik yapan A.E.D.’yi yakaladı. Zabıta daire başkanlığına götürülen A.E.D.’nin üzerinden, dilencilikten topladığı belirlenen 9 bin 62 lira çıktı. Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 617 lira ceza kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı