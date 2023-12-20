Zeytin hırsızları suçüstü yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı. Şüpheli 3 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Emenler mevkiinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı devriye ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında E.B., A.B., G.D., G.B. ve N.T. isimli şüpheliler çetin tarlasında zeytin çalarken suçüstü yakalandılar.
Şüpheli şahıslardan E.B, G.B. ve N.T. isimli şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler adli kontrol tedbirleri verilerek serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.