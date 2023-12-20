Satışı yasak 46 bıçak ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından iki işyerinde yapılan aramada, 31'i sustalı bıçak olmak üzere 46 adet satışı ve taşınması yasak bıçak ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki işyerinde yapılan kontrollerde 6136 SKM olduğu değerlendirilen 31 adet sustalı ve 14 adet kelebek ve 1 adet oluklu tabir edilen toplamda 46 bıçak ele geçirildi. İşyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.