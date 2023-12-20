- Sağlık

Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

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Malatya’da Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğünce kurulan Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı mask
Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı
Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı
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Malatya’da Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğünce kurulan Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ile Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Harun Kurt; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğünce kurulan Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta gebe hanımlara aşılama, anne-çocuk sağlığı, anne sütü, emzirme ve hijyen konularında bilgilendirme eğitimleri verildi.
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20 Ara 2023 - 20:29 Malatya- Sağlık

Muhabir  Haber Merkezi

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