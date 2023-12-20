Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

Malatya’da Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğünce kurulan Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ile Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Harun Kurt; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğünce kurulan Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışta gebe hanımlara aşılama, anne-çocuk sağlığı, anne sütü, emzirme ve hijyen konularında bilgilendirme eğitimleri verildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.