Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Samsun'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde şüphe üzerine 3 şahsın içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 6 paket halinde 28,36 gram metamfetamin maddesi, 1,77 gram esrar maddesi, 3 kapsül sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 2 kişi uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, A.Y. ise gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan A.Y. 1 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. A.Y. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında, A.Y. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılıp, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.