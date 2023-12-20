- Asayiş

Malatya’da bir konteyner yangını daha!

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Malatya’da dün Yıldıztepe mevkiinde yaşanan konteyner yangınından sonra bugün de Dilek Yolu Caddesi’nde bir konteyner cayır cayır yandı.
Malatya’da bir konteyner yangını daha! mask
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Malatya’da dün Yıldıztepe mevkiinde yaşanan konteyner yangınından sonra bugün de Dilek Yolu Caddesi’nde bir konteyner cayır cayır yandı.

Depremin ardından konteyner kentlere yerleştirilen vatandaşlar şimdi de yangın problemiyle uğraşıyor. Bu bağlamda dün Yıldıztepe Mahallesi mevkiinde bir konteyner yanmıştı. Bugün ise Dilek yolu üzerindeki konteyner kentte bir konteyner yandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Dilek Yolu Caddesi'nde meydana gelen konteyner yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangında maddi hasar meydana geldi, konteyner kullanılamaz hale geldi. 
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20 Ara 2023 - 20:10 Malatya- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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