Feci kaza: Minibüs yol kenarına savruldu

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Diyarbakır’da otomobile çarpan minibüsün yol kenarına savrulduğu kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. M.K idaresindeki 21 EY 460 plakalı minibüs, M.U. idaresindeki 21 ACE 811 plakalı otomobile çarparak yol kenarındaki taş yığınlarına çarptı. Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma ve trafik polisi ekipleri, yol güvenliğini sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı