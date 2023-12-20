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Kaçak avlanan şahsa 3 bin 134 TL idari para cezası

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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 134 TL idari para cezası uyguladı.
Kaçak avlanan şahsa 3 bin 134 TL idari para cezası mask
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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 134 TL idari para cezası uyguladı.
Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada,

“16 Aralık 2023 tarihinde yapılan av koruma ve kontrollerde, Avcılık belgesi olmadan av yaban 1 kişiye 3 bin 134 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır”

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avcılık, idari para cezası, av koruma ve denetim, ceza

20 Ara 2023 - 19:55 - Asayiş

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