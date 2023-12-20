Kaçak avlanan şahsa 3 bin 134 TL idari para cezası

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 134 TL idari para cezası uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada,

“16 Aralık 2023 tarihinde yapılan av koruma ve kontrollerde, Avcılık belgesi olmadan av yaban 1 kişiye 3 bin 134 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır”

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı