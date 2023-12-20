Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 3 - Fenerbahçe: 4

Maçtan Dakikalar

3. dakikada Fred’in savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

8. dakikada Fred'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cengiz'in önünü boşaltıp yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada Tadic’in sol kanattan ortasında top savunmaya çarptı. Kaleye doğru yönelen topu kaleci Bilal güçlükle uzaklaştırmayı başardı.

23. dakikada sol kanattan Boa Morte’nin arka direğe doğru yaptığı ortada Gökhan'ın bekletmeden vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

37. dakikada Ferdi’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Serdar, kafasıyla arkada direğe doğru topu aşırttı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada savunmanın hatasıyla araya giren Cengiz'in pasında ceza sahası içinde Batshuayi, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

45+4. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'ten döndü. Dönen topu Kemen tamamladı. 1-2

50. dakikada Ferdi’nin vuruşunda kaleci Bilal’den dönen topla buluşan Batshuayi’nin şutunda topu ağlara gitti. 1-3

54. dakikada Kemen’in ortasında top ceza sahası içerisinde Djiku’nun eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada beyaz noktanın başına geçen Thiam, topu filelerle buluşturdu. 2-3

73. dakikada Thiam’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-3

75. dakikada ara pasında topla buluşan İrfan Can’ın vuruşunu kaleci Bilal kornere çeldi.

76. dakikada Djiku’nun kafa vuruşunda top Gökhan Sazdağı’nın eline çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, beyaz noktayı gösterdi.

79. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-4

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamanh, Hasan Ali, Karimi (Ramazan dk. 80), Kartal, Boa Morte (Bahoken dk. 80), Kemen, Cardoso (Mane dk. 80), Thiam

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Mehmet Eray, Baran, Arif, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Recep Uçar

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar (Oosterwolde dk. 80), Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz (İrfan Can dk. 72), Szymanski (Mert Hakan dk. 90), Tadic (King dk. 72), Batshuayi (Umut dk. 90)

Yedekler: Mert Müldür, İrfan Can, Crespo, Bartuğ, Emre Mor

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Kemen (dk. 45+2), Thiam (dk. 56 pen.), Cardoso (dk. 73) (Kayserispor), Cengiz (dk. 8), Batshuayi (dk. 40, dk. 50, dk. 79 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Fred (dk. 90+6), Mert Hakan (dk. 90+7) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Karimi, Hosseini, Mert Hakan (Kayserispor), Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan (Fenerbahçe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı