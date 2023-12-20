Tarih kokan ilçe

Sivas kent merkezine 170 kilometre uzaklıkta bulunan Divriği ilçesi, adeta açık hava müzesini andırıyor. UNESCO Dünya Miraslar listesinde bulunan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile ön plana çıkan ilçe, tarihi konaklarıyla da göze çarpıyor. Yaklaşık 400 adet konağı içerisinde barındıran ilçe, turizm alanında hedeflenen başarıya ulaşıyor. Seferlere başlayan Turistik Doğu Ekspresi ile birlikte daha çok turiste ev sahipliği yapan ilçe, yazın olduğu gibi kış turizminde de söz sahibi olmak istiyor.

Ermeni, Rum ve Türk mimarisinin özelliklerini taşıyan tarihi konaklar ile ilgili açıklama yapan Songül Kirazlı Üstün, “Divriği, sadece Sivas’ın değil Türkiye’nin tarihi geçmişi açısından en önemli ilçelerinden birisi. Ulu Camii, konakları ve kalesiyle eşsiz bir tarih cenneti diyebiliriz. UNESCO’nun çok fazla üzerinde durduğu bir ilçe. 400’e yakın kona var. Bunların 116 tanesi UNESCO tarafından tescilli, böyle konakları olan bir ilçe. Divriği evleri 17. Yüzyılın sonlarına kadar hımış tekniği kullanılarak yapılan tek katlı evlerden oluşmaktaymış. Sonrasında bu yapılar 18. Yüzyıl sonrası daha görkemli konaklar yapılmaya başlanmış. Bu konakların neredeyse hepsinde evlerde, konaklarda, köylerdeki yapılar da ardıç ağaçları ve ermeni usta işçiliği, tavanlar, ahşap oymacılığı örnekleriyle donatılmış eşsiz konaklar yapılmış” dedi.

“TURİSTLER TARİH KOKAN YOLCULUĞA ÇIKACAKLAR”

Tarihi konakların bazılarının müze olarak hizmet verdiğini ifade eden Songül Kirazlı Üstün, şu ifadelere yer verdi:

“İçlerinde buraya hizmet vermiş insanların anı evlerinin olup isimlerinin sevgiyle anıldığı, bazılarının rahmetle anıldığı konaklarımız var. Abdullah Paşa Konağı bunlardan biri. Tevrüzlü Konağı, Mühürdarzade Konağı, Ayan Ağa Konağı yine müze olarak adlandırdığımız konaktan bazıları. Aslında dediğim gibi Ulu Camii Divriği’ye verilmiş en güzel hediye, yüzyıllardır ayakta duran, Mengücek kültürünü bugünlere taşıyan belki de Mengücek Beyliğinin en güzel armağanı diyebiliriz. O anlamda çok şanslıyız. Konaklarımız da onunla birlikte o kültürel çeşitliliği tamamlayan bir etken. Konaklarımız Divriği kültürünü en iyi yansıtan yaşam tarzını, kültürünü en iyi yansıtan yapılar aslında. Divriği sadece yaz turizmini değil, kış turizminin de gözdesi olma yolundadır. Buraya gelen turistik doğu ekspresi turumuzla birlikte gelen misafirlerimiz Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, kalesi, konaklarıyla, cam teras seyir terasıyla inanılmaz bir geziye çıkacaklar. Tam bir tarih kokan yolculuğa çıkacaklar."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı