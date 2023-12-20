15 milyonluk vurgun, tekrardan kasada

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sivas İcra Dairesinde görevli 3 şüpheli İcra Dairesi hesabından 15 milyon lirayı başka bir şahsın hesabına aktardı. Konunun tespit edilmesi üzerine aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmanın ardından 15 milyon lira paraya el konularak tekrardan İcra Dairesi hesabına aktarıldı. İki şüpheli “Zimmet, Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması” suçlarından tutuklanırken bir şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Konu ile alakalı Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamada, “15.12.2023 tarihinde Sivas İcra Dairesine ait hesaptan 15 milyon TL’nin usulsüz işlemler ile şüpheli bir şahıs hesabına aktarıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında öncelikli olarak suça konu paraya ilişkin gerekli soruşturma işlemleri yapılarak paraya el konulmuş ve icra dairesi hesabına geri aktarılması sağlanmış, devam eden soruşturmada şüphelilerin tespiti yapılmış, iki şüpheli “Zimmet, Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması” suçlarından tutuklanmış ve bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı