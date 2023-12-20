Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Kızılkaya’nın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Naime Kaymaz’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Şekerevleri, No: 19, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bahattin Ertem’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Esentepe Sokak, No: 8/5, Battalgazi,
60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Engüzel’in taziye adresi: Gazi Mahallesi, Şehit Ali Polat Sokak, No: 18, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mahut Alçık’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Bülent Erkuş Sokak, No: 31, Yeşilyurt,
48 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erdal Fırat’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi, No: 130, Yeşilyurt,
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kemal Çılğın’ın taziye adresi: Turgut Mahallesi, Saltanat Sokak, Anakent Sitesi, C Blok, No: 15, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Aydoğan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi, No:16, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Çalış’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
43 yaşında vefat eden ve Atalar Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Necla Yılmaz’ın taziye adresi: Atalar Mahallesi, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Gövdeli Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Nihal Bozkurt’un taziye adresi: Gövdeli Mahallesi, Doğanşehir,
83 yaşında vefat eden ve Ilıca Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Fatime Bahçalı’nın taziye adresi: Ilıca Mahallesi, Darende,
87 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Miyase Kökcü’nün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Gökçe Mahallesi Doğanyol Mezarlığına defnedilen Saime Orhan’ın taziye adresi: Gökçe Mahallesi, Doğanyol,
35 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Nazife Akkoyun’un taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.