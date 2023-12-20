Vali Yazıcı, Türk milletinin yardımseverliğine dikkat çekti

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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde (TÖTM) “Uluslararası Hasta Servisi” açıldı. Açılış programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Emniyet Müdür Arif Çankal, Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Adil Başkıran ve hastane personelleri ve hayırsever iş insanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Adil Başkıran, Turgut Özal Tıp Merkezinin başarıları hakkında bilgi vererek Uluslararası Hasta Servisinin Malatya’ya sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda çok büyük bir değer katacağına inandığını belirtti.

“TÜRKİYE’NİN 1 NUMARASIYIZ”

Başhekim Adil Başkıran’ın ardından söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, gerçekleştirdikleri yardımlardan dolayı hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek,

“Bugün hastanemizin 13. katını sağlık turizmine yönelik uluslararası hasta servisi olarak yeniden renovasyonunu yaparak açılışında sizleri misafir ediyoruz. Burada her bir odayı çok kıymetli hayırsever iş insanlarımız finanse etti. Bu hastane hepinizin yakında bildiği gibi Türkiye’nin göz bebeği hastanelerinden birisi. Burada şimdiye kadar çok sayıda insan şifa buldu ve sağlığına kavuşarak evine ve yuvasına gitti. Bazı alanlarda biz dünyanın merkeziyiz. Karaciğer nakli konusunda biz dünyanın hep diyorduk 2 numarasıyız şimdi çapraz nakil ile bu konu da 1 numarayız. Kök hücre ve kemik iliği naklinde Türkiye’nin 1 numarasıyız. Dolayısıyla onkoloji ve karaciğer nakli hastanemiz var. Bu içinde bulunduğumuz hastane merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın Malatya’mıza bir hediyesi. Turgut Özal bu hastanenin projesini yaptırırken Türkiye standartlarının üstünde bir hastane yaptı ve hedefi bu hastanenin sadece Türkiye’ye değil dünyaya hizmet etmesiydi hatta kendisinin şöyle bir ifadesi olduğunu biliyoruz ‘Hastaneye geleceğim, kendim orada yatacağım, reklamını ben yapacağım’ diye bir ifadesi vardı. Bu hastane merhum Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefe ulaştı. Şimdiye kadar binin üstünde yabancı uyruklu hasta geldi bu hastanede dolar ödeyerek buradan sağlığına kavuşup gitti. Burası bundan sonra daha nitelikli bir hizmet açısından uluslararası hastaları dil bilen hemşirelerimiz ve sağlık personellerini burada istihdam ediyoruz”

şeklinde konuştu.

“ÖZEL BİR BÖLÜM AÇIYORUZ”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın ardından Kamerunlu hasta yakını bir teşekkür konuşmasında bulundu.

Son olarak Malatya Valisi Ersin Yazıcı, çok güzel bir ana tanıklık edildiğini belirterek

“Bugün uluslararası hastalarında kabul edileceği aynı zamanda hayırseverlerimizin de bize sunduğu katkılarla dünya çapında olan hastanemizin Turgut Özal Tıp Merkezimizin özel bir bölümünü açıyoruz. Turgut Özal Tıp Merkezi deyince tabi rahmetli Cumhurbaşkanımızı da bu ülkenin ufkunu, vizyonunu değiştiren ve 80’li yıllardan itibaren adeta Türkiye’nin istikametine yeni yön veren o büyük devlet adamını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Hayırsever katkısının olduğu yerde ben de devletin temsilcisi olarak bulunma onlara bizatihi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Malatya’daki hemşehrilerimiz adına hatta tüm insanlık adına teşekkür etmek için programımı değiştirip buraya katılmak istedim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki hayırseverlik bizim kültürümüzde, inancımızda, varlığımızda var olan ve devam edecek olan çok güzel bir hastanemiz. Bunu en iyi en yakın zamanda bu şehrin halkı Malatyalı hemşehrilerimiz biliyor, Asrın felaketini yaşamış ve gerçekten çevresi diğer 10 ile birlikte çok zor çok müşkül durumlara düşmüş insanlara Türk insanının nasıl yardımcı olduğunu nasıl el uzattığınız, zor anında yardımın yanında olduğunun ne kadar kıymetli olduğunu halkımız bir kez daha gösterdi ve hemşehrilerimiz bunu hala yaşamaya devam ediyor”

ifadelerine yer verdi.

“BAŞARAN İNSANLARIMIZ VAR”

Katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür eden Vali Yazıcı,

“Ülkemizin sağlık, eğitim, din hizmetleri gibi birçok alanında hayırseverlerimiz devletimize, milletimize ve hemşehrilerimize katkılar sunuyor. Sağlık tesisleri, camiler, okullar yaptırıyor. Tabi bunlara devletimizin de gücü yetiyor ama bu sadece para ile olmuyor. Buradaki insanlardan çok daha zengin çok daha fazla parası olan birçok insanımız var ama kalbinde onu yaşamadığı için eli varmıyor bir türlü yardım yapamıyor. Bu işleri, hayırları yapmak için gönlünün güzel olması lazım. Para şart ama gönlü müsaade etmiyorsa ve dünyaya insanlığa bakışı farklı ise bu işi başaramıyor. Burada başaran insanlarımız var. Ben burada olan ve olmayan tüm hayırseverlere bir kez daha canı yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, Allah sayınızı artırsın. Şunu da biliyor ve kendi adıma inanıyorum bu tür yardımlar ve katkılarda bir para kaybı ve maddi kayıp olmuyor. Bu yardımın fazlası ile bereketlenerek geri döneceğine inanıyoruz. Ben bir kez daha bu gönlü güzel insanlarla bu tesisi açtığımız için bu dünya çapındaki Tıp Merkezine bu katkıyı sundukları için devletim, milletim adına teşekkür ediyor ve müteşekkir olduğumuzu belirtiyorum”

dedi.

Program hayırseverlere plaket takdiminde bulunulması, kurdele kesimi ve protokolün Uluslararası Hasta Servisini gezmesi ile sona erdi.