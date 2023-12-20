Yöresel malzeme sergisi yoğun ilgi gördü

Malatya’nın eski kültürünü yansıtan malzemeler, yöresel yiyecekler ve kıyafetler, mutfak malzemeleri ve el sanatlarının yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

Malatya'nın tarihi geçmişiyle önemli eğitim kurumlarından olan Derme İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmenler ve öğrencileri tarafından yöresel malzeme sergisi açıldı. Okul Müdürü Aziz Şekerci ve Müdür Yardımcısı Songül öğretmen, anasınıfı tarafından düzenlenen sergiyi gezerek anasınıfı öğretmenleri Çiğdem, Dilek ve Aynur Hoca'larını tebrik ettiler.

Derme İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yöresel malzeme sergisine çok sayıda veli ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Yöresel kıyafetler giyen anasınıfı öğrencileri etkinliğin en gözdeleri oldular.

Derme İmam Hatip Ortaokulu anasınıfı öğretmenleri olan Çiğdem, Dilek, Aynur hoca ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen “ Yöresel Malzeme Sergisi" büyük ilgi görürken gelen ziyaretçileri ise tarihin geçmişine götürerek nostalji yaşamalarına sahne oldu.

Okul Müdürü Aziz Şekerci ve Müdür Yardımcısı Songül öğretmen, anasınıfı tarafından düzenlenen, yöresel malzeme sergisini gezerek anasınıfı öğretmenleri Çiğdem, Dilek ve Aynur Hoca'ları tebrik ettiler.