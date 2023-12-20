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Vekil müjdeyi verdi Destek devam edecek

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Malatya AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak müjdeli haberi vererek açıklamalarda bulundu. Verilen bilgilere göre sıfır faizli, iki yıl ödemesiz kredi desteği programı deprem bölgelerinde devam edecek. Karatoprak, “4 milyar TL ek kaynakla deprem bölgesindeki KOBİ'ler desteklenmeye devam edilecek” diyerek bildirdi.
Vekil müjdeyi verdi Destek devam edecek mask
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Malatya AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“Malatya'mızdaki KOBİ'lerimizin bu imkânlardan faydalanması ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi inşa ve ihya etmek için bu projeleri hazırlayan ve katkıda bulunan tüm kurum ve paydaşlarımıza hemşehrilerim adına teşekkür ederim”

dedi.

AYNI KOŞULLARDA DESTEK VERİLECEK

Milletvekili Ölmeztoprak yaptığı açıklamalarda verilen toplam desteği de belirterek,

“Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından başlatılan Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi ile sıfır faizli, iki yıl ödemesiz kredi desteği programı, KOBİ'lere sağladığı destekle büyük ilgi gördü. Geçen ay, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen bu projede, 39 bin 680 KOBİ'ye toplam 12,8 Milyar TL destek sağlandı”

 açıklamalarında bulundu.

EK KAYNAK SAĞLANDI

Ölmeztoprak ek kaynaklar ile depremden etkilenen vatandaşların desteklenmeye devam edileceğini

 “Programın etkisini artırmak ve daha fazla KOBİ'ye ulaşmak amacıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile ortak bir çalışma yürütülecek. Aynı koşullarda, 4 milyar TL ek kaynakla deprem bölgesindeki KOBİ'ler desteklenmeye devam edilecek. Malatya'mızdaki KOBİ'lerimizin bu imkânlardan faydalanması ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi inşa ve ihya etmek için bu projeleri hazırlayan ve katkıda bulunan tüm kurum ve paydaşlarımıza hemşehrilerim adına teşekkür ederim”

 diyerek bildirdi.

 

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20 Ara 2023 - 14:11 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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