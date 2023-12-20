Vekil müjdeyi verdi Destek devam edecek

Malatya AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,
“Malatya'mızdaki KOBİ'lerimizin bu imkânlardan faydalanması ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi inşa ve ihya etmek için bu projeleri hazırlayan ve katkıda bulunan tüm kurum ve paydaşlarımıza hemşehrilerim adına teşekkür ederim”
dedi.
AYNI KOŞULLARDA DESTEK VERİLECEK
Milletvekili Ölmeztoprak yaptığı açıklamalarda verilen toplam desteği de belirterek,
“Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından başlatılan Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi ile sıfır faizli, iki yıl ödemesiz kredi desteği programı, KOBİ'lere sağladığı destekle büyük ilgi gördü. Geçen ay, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen bu projede, 39 bin 680 KOBİ'ye toplam 12,8 Milyar TL destek sağlandı”
açıklamalarında bulundu.
EK KAYNAK SAĞLANDI
Ölmeztoprak ek kaynaklar ile depremden etkilenen vatandaşların desteklenmeye devam edileceğini
“Programın etkisini artırmak ve daha fazla KOBİ'ye ulaşmak amacıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile ortak bir çalışma yürütülecek. Aynı koşullarda, 4 milyar TL ek kaynakla deprem bölgesindeki KOBİ'ler desteklenmeye devam edilecek. Malatya'mızdaki KOBİ'lerimizin bu imkânlardan faydalanması ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi inşa ve ihya etmek için bu projeleri hazırlayan ve katkıda bulunan tüm kurum ve paydaşlarımıza hemşehrilerim adına teşekkür ederim”
diyerek bildirdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.