20 Ara 2023 - 14:11 - Gündem

Vekil müjdeyi verdi Destek devam edecek

Malatya AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak müjdeli haberi vererek açıklamalarda bulundu. Verilen bilgilere göre sıfır faizli, iki yıl ödemesiz kredi desteği programı deprem bölgelerinde devam edecek. Karatoprak, “4 milyar TL ek kaynakla deprem bölgesindeki KOBİ'ler desteklenmeye devam edilecek” diyerek bildirdi.