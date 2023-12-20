Gakkoşlar dikkat! 6 ilçe için uyarı geldi

FIRAT EDAŞ elektrik, Elazığ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Yeni, Kırkpınar bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Hacıuşağı Köyü Başağaç Mezra, Yıldızlı Köyü, Yıldızlı Köyü Davut Mezra, Koçyolu Köyü, Hacıuşağı Köyü, Harabekayış Köyü Yazıkonak Mezra, Harabekayış Köyü, Harabekayış Köyü Haci Bekir Mezra, Yeniocak Köyü Merkez Mevkii, Harabekayış Köyü Yukarı Kardeşler Mezra, Yeniocak Köyü Işıklı Mezra, Söğütdere Köyü Merkez Mevkii, Şituşağı Köyü Yuvacık Mezra, Şituşağı Köyü, Söğütdere Köyü Sakolar Mezra, Paşakonağı Köyü Bekirmustafa Mevkii, Paşakonağı Köyü Merkez Mevkii, Hacıuşağı Köyü Samanlı Mezra, Koçyolu Köyü Besikan Mezra, Eskibaskil Mahallesi, Harabekayış Köyü Körbekir Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Küllük Köyü Meduşağı Mezra, Ortaçalı Köyü Ortaçalı, Sakabaşı Köyü Sakabaşı, Küllük Köyü Küllük, Küllük Köyü Konacık Mezra, Öksüzuşağı Köyü Aydınlar Mezra, Öksüzuşağı Köyü Kütuşağı Mezra, Öksüzuşağı Köyü Şehit Saffet Akbaş Mezra, Gülpınar Köyü Sarıtosun, Öksüzuşağı Köyü Oluklu Mezra, Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Bölüklü Köyü Yağızlar Mezra, Konacık Köyü, Doğu Kent, Çatal Çeşme bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı Hasbey bölgesine,
Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gümüşbağlar Köyü Düzler-Gülmez, Gümüşbağlar Köyü Gümüşbağlar, Gümüşbağlar Köyü Çırçır Mezra, Gümüşbağlar Köyü Kümeevler, Obuz Köyü Obuz bölgelerine,
“Yarın 10.00 ila 16.30 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Kalecik Köyü, Kalkankaya Köyü, Bulgurcuk Köyü, Kulundere Köyü, Gölpınar Mahallesi, Kavakdere Köyü Düğünlü Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 ağrılı Köyü Kısabekir Mezra, Sağrılı Köyü Küçükkömler Mezra, Arslantaşı Köyü Seterli Mezra, Bahçelievler Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Gölardı Köyü Seringölsitesi, Gezin Köyü Göl Önü Mevkii, Gölardı Köyü Hacıali Mezra, Gölardı Köyü Tepebaşısitesi, Gölardı Köyü Alamutsitesi, Gölardı Köyü Gölardısitesi-1, Gölardı Köyü Gölardısitesi-2, Gölardı Köyü Sevsak, Günay Köyü, Gölardı Köyü Gölardı(Merkez) Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi, Yeşilkuşak Mahallesi, Obuz Köyü Obuz, Ala Yaprak Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İçme Köyü Y.içme Mevkii, İçme Köyü Mastar Mevkii, İçme Köyü Hazar Gölü Mevkii, Şeyhhacı Köyü Aşağıbağ, Şeyhhacı Köyü Cevizlik Mezra, Şeyhhacı Köyü Değirmendere Mezra, Şehsuvar Köyü Şehsuvar, Şeyhhacı Köyü Yukarıbağ bölgelerine,
Yarın 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Ağın ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Kaşpınar Köyü bölgelerine” elektrik enerjisi verilmeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.