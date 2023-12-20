20 Ara 2023 - 13:36 - Gündem

Gakkoşlar dikkat! 6 ilçe için uyarı geldi

FIRAT EDAŞ elektrik tarafından Elazığ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FIRAT EDAŞ elektrik Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.