Halk Eğitim Merkezi’nden öğrencilere sıcak yemek

Arguvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tamer Çakır, yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ekiplerce taşınan yemeklerin öğle saatlerinde öğrencilere ikram edildiğini belirtti.
EĞİTİM GÖREN TAŞIMALI ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILIYOR
Tam donanımlı mutfaklarda usta aşçılar tarafında hazırlanan üç çeşit sıcak yemeğin gıda mühendisleri tarafından denetlendikten sonra paketlendiğini kaydeden Çakır, "Yemekler araçlarla hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören taşımalı öğrencilere ulaştırılıyor. Ekipler, uygulama kapsamında her gün 35 kilometre yol katlederek, kırsal alanda bulunan Yazıbaşı ve Kömürlük mahallelerinde bulunan ilköğretim okulundaki öğrencilere sıcak yemek götürülüyor" ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.