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Halk Eğitim Merkezi’nden öğrencilere sıcak yemek

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında Halk Eğitim Merkezinde hazırlanan sıcak yemekler, ücra mahallelerdeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrencilere dağıtılıyor. Yapılan yemekler öğle saatlerinde okullara götürülerek öğrencilere ikram ediliyor.
Halk Eğitim Merkezi’nden öğrencilere sıcak yemek mask
Halk Eğitim Merkezi’nden öğrencilere sıcak yemek
Halk Eğitim Merkezi’nden öğrencilere sıcak yemek
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Arguvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tamer Çakır, yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ekiplerce taşınan yemeklerin öğle saatlerinde öğrencilere ikram edildiğini belirtti.

EĞİTİM GÖREN TAŞIMALI ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILIYOR

Tam donanımlı mutfaklarda usta aşçılar tarafında hazırlanan üç çeşit sıcak yemeğin gıda mühendisleri tarafından denetlendikten sonra paketlendiğini kaydeden Çakır, "Yemekler araçlarla hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören taşımalı öğrencilere ulaştırılıyor. Ekipler, uygulama kapsamında her gün 35 kilometre yol katlederek, kırsal alanda bulunan Yazıbaşı ve Kömürlük mahallelerinde bulunan ilköğretim okulundaki öğrencilere sıcak yemek götürülüyor" ifadesini kullandı.

 
 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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20 Ara 2023 - 13:34 Malatya- Yaşam

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