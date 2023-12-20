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Sivas dikkat!

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ÇEDAŞ elektrik tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. ÇEDAŞ elektrik Tarafından Sivas’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrikVE  kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Sivas dikkat! mask
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ÇEDAŞ elektrik, Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Kavak bölgesine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Gemerek ilçesine bağlı Yeniköy bölgesine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Zara ilçesine bağlı Sucak Köyü, Bektaşlar Mezrası, Osmaniye Köyü, Bedirören Köyü bölgelerine,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Osmanpınar bölgesine” elektrik enerjisi verilmeyecek.

 
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20 Ara 2023 - 13:30 Sivas- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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