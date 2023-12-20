Mahallede top oynarken keşfedildiler Süper Lig yolunda ilerliyorlar

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 18 yaş altı takımında sağ ve sol bekte oynayan kardeşler, hayallerinin peşinden koşuyor. Arkadaşları ve antrenörlerinin çoğu zaman isimlerini karıştırdığı tek yumurta ikizleri, daha çok kıyafet ve ayakkabılarından ayırt edilebiliyor. Saha içerisinde karışıklığa neden olmamaya dikkat eden ikizler, maç sırasında da farklı renklere sahip kramponlar kullanmaya özen gösteriyor.

İKİZİYLE AYNI TAKIMDA TOP KOŞTURUYOR

Gökberk Öztürk, ikiziyle her zaman yan yana olduklarını ve aynı takımda mücadele ettiklerini söyledi. Lise son sınıfa gittiğini anlatan Gökberk, Yeni Malatyaspor altyapısında başladığı kariyerine Yeşilyurt Belediyespor'da devam ettiğini belirtti.

Verdikleri mücadelede en büyük destekçilerinin anne ve babası olduğunu ifade eden Gökberk,

"Babam gerek antrenmanlarda gerek maçlarda bize çok destek verdi. Çok büyük mücadeleler verdik. İnşallah mücadelemizin karşılığını alacağız. En sevdiğimiz takım olan Fenerbahçe'de forma şansı bulmak istiyoruz"

dedi.

MAHALLEDE TOP OYNARKEN KEŞFEDİLDİLER

Ayberk Öztürk ise mahallede futbol oynarken hocalar tarafından keşfedildiklerini ve bu sayede futbola başladıklarını anlattı. Aynı takımda oynadıkları arkadaşları Toprak Mercan ise ilk başlarda ikizleri karıştırdıklarını ancak zamanla ayırt edebildiğini söyledi. Takım arkadaşlarının ve çoğu kişinin kendilerini ayırt etmekte zorlandığını aktaran Ayberk, "Ayakkabılarımızdan bizi ayırt edebiliyorlar. Hayalim profesyonel futbolcu olmak" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor antrenörü Erdal Karakurt ise ikizlerin başarılı performans sergilediklerini dile getirdi. Karakurt, futbolcuların okullarını aksatmadan antrenman yaptığına değinerek, "Kulüp olarak futbolcularımızın okullarını da aksatmamaları için antrenman saatlerimizi onlara uygun hale getirip çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

“OKULDAN GERİ KALMAMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

İkizlerin babası Ahmet Öztürk de çocuklarına futbolda başarılı olmaları için destek verdiğini anlattı. Öztürk, ikizlerin kendilerini geliştirmek için sürekli çalıştığını aktararak,

"Oğullarım sağ ve sol kanatta oynuyorlar. Sürekli kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Spor önemli ama okul hayatları var, okuldan geri kalmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Okul, dershane ve spor üçgeninde yoğun bir tempo içerisinde hayatlarına devam ediyorlar. Bundan böyle daha iyi yerlerde olacaklarına inanıyorum. Eşim ve ben de kişisel gelişimleri, beslenmeleri, uyku düzenleri gibi, ne gerekiyorsa destek vermeye çalışıyoruz ve elimizden ne geliyorsa yapıyoruz”

diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı