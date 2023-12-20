Çevik Kuvvet’ten gerçeği aratmayan tatbikat

Malatya'nın Darende ilçesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce toplumsal olaylara müdahale amacıyla tatbikat yapıldı. Hizmet içi eğitim programı kapsamında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan polislere, toplumsal olaylara müdahale yöntemleri hakkında verilen eğitimin ardından, tatbikat yapıldı.
Emniyet müdürlüğü binası önünde 40 polisin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Olayların büyümesiyle ateş yakıp polise taş atan eylemcilere, ekiplerce müdahale edildi. Polis ekiplerinin, dağılmayan eylemcileri gözaltına almasıyla tatbikat sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.