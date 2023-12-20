20 Ara 2023 - 12:54 - Gündem

Darende’deki o şube mühürlendi

Malatya’nın Darende ilçesinde kaldırımı işgal eden BİM Şubesi, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Darende’de D-300 karayolu üzerinde bulunan market zincirine ait bir şube, kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle, zabıta ekipleri tarafından, mahkeme kararı ile mühürlendi. Market çalışanları mühürleme işlemi sırasında ekiplere tepki gösterdi.