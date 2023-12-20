Darende’deki o şube mühürlendi

Malatya’nın Darende ilçesinde kaldırımı işgal eden BİM Şubesi, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Darende’de D-300 karayolu üzerinde bulunan market zincirine ait bir şube, kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle, zabıta ekipleri tarafından, mahkeme kararı ile mühürlendi. Market çalışanları mühürleme işlemi sırasında ekiplere tepki gösterdi.
Darende Belediyesi tarafından, D-300 karayolu üzerinde hizmet veren BİM market şubesi, kaldırım işgali gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı. Sabah saatlerinde BİM şubesine gelen zabıta ekipleri, mahkeme kararını tebliğ ederek mühürleme işlemi gerçekleştirdi. Mühürlenme sırasında çalışanlar, zabıta ekiplerine tepki verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.