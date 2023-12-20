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Doğanşehir’deki yıkımlar ne zaman bitecek?

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemlerinin devam ettiği bilgisi verildi. Şubat ayında meydana gelen ve Malatya’yı etkileyen depremler sonucunda Doğanşehir ilçesi de yoğun bir şekilde etkilenen ilçeler arasında yer aldı. Doğanşehir’deki ağır hasarlı binaların yıkımının ise ay sonuna doğru bitmesi bekleniyor
Doğanşehir’deki yıkımlar ne zaman bitecek? mask
Doğanşehir’deki yıkımlar ne zaman bitecek?
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Şubat depremlerinden ağır hasar alan Malatya’da kent merkezi, ilçeler ve kırsal bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde çok sayıda yapının hasar aldığı Doğanşehir ilçesinde de ağır hasarlı binaların yıkımı, kontrollü şekilde yapılıyor. Sona yaklaşılan yıkımlar sonrası ortaya çıkan enkazların, kamyonlarla döküm sahalarına taşındığı ilçede, yıkım işlemlerinin yıl sonuna doğru tamamlanması bekleniyor.

İlçe genelindeki yıkım çalışmalarını yakından takip eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yıkım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirterek, ilçenin yeniden imarı ve ihyası için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 Ara 2023 - 12:49 Malatya- Gündem

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