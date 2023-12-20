Doğanşehir’deki yıkımlar ne zaman bitecek?

Şubat depremlerinden ağır hasar alan Malatya’da kent merkezi, ilçeler ve kırsal bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde çok sayıda yapının hasar aldığı Doğanşehir ilçesinde de ağır hasarlı binaların yıkımı, kontrollü şekilde yapılıyor. Sona yaklaşılan yıkımlar sonrası ortaya çıkan enkazların, kamyonlarla döküm sahalarına taşındığı ilçede, yıkım işlemlerinin yıl sonuna doğru tamamlanması bekleniyor.
İlçe genelindeki yıkım çalışmalarını yakından takip eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yıkım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirterek, ilçenin yeniden imarı ve ihyası için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.