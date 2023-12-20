İkizce TOKİ Konutlarında son durum ne?

Yeşilyurt İlçesindeki TOKİ Konutlarının yanı sıra Köy Evlerinin depremzede ailelere teslim edilmesi için gerçekleşen alt ve üst yapı yatırımlarını takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarını yerine getirmek için 7/24 çalıştıklarını söyledi.
“TOKİ KONUTLARIMIZ VE KÖY EVLERİMİZ HIZLA YÜKSELİYOR”
Yapımına devam edilen 8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ Konutlarıyla birlikte İkizce Mahallesine yeni bir yaşam alanı kurulacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,
“6 Şubat’taki büyük depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar alan hemşehrilerimize tahsis edilmek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapımına başlanan TOKİ Konutlarımız ve Köy Evlerimiz hızla yükseliyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak da şehrimizdeki barınma sorununun çözüme kavuşması ve vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına bir an önce kavuşmaları içinde tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. İkizce’de toplamda 8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ Evlerimizin büyük bir kısmı tamamlandı, yakın zamanda kuralar çekilecek ve hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Depreme dayanıklı konutların yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla birlikte burada yeni bir yaşam alanı inşa edilmiş olacak”
açıklamalarında bulundu.
ULAŞIM YOLLARI DA YAPILIYOR
Yapılan TOKİ konutlarına ulaşım sağlanması amacıyla yolların yapıldığını bildiren Başkan Çınar,
“Konutların olduğu bölgedeki alt ve üst yapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla bizler de ekiplerimizi seferber ettik. Konutlar ile ana yol arasındaki bağlantı yolunun düzenlenmesi içinde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. MASKİ ile TÜİK Binamız arasında alternatif bir yol güzergâhı oluşturup buraya ulaşımı daha rahat ve kolay hale getirmiş olacağız. Yol düzenleme ve iyileştirme çalışmalarımızın yanı sıra park sorununu gidermek içinde otopark alanı yapıyoruz. Şehrimizde hem hayatın normalleşmesi hem de konutlarımız ve köy evlerimizin olduğu bölgedeki belediyemizle ilgili talepleri yerine getirmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. Şehir dışında ya da konteyner kentlerde yaşamak durumunda kalan hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına kavuşmaları içinde ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ ve Emlak Konut ekiplerinin yoğun gayret ve çabalarına bizler de tüm gücümüzle katkı sağlıyoruz ve devletimizin tüm kurumlarıyla iletişim halinde olup iletilen talepleri anında yerine getiriyoruz. İkizce TOKİ Konutlarında üç vardiya şeklinde olağanüstü bir gayretle çalışan şantiye şeflerimiz ve inşaat işçilerimizin gayretlerini ise takdirle karşılıyoruz. Bu ve benzeri tüm yatırımlarla deprem yaralarını el birliğiyle saracağız, geleceğimiz bugünlerimizden daha güzel olacak, şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız, biz buna sonuna kadar inanıyoruz. Umutluyuz, inançlıyız ve hep birlikte el ele verip çalışıyoruz. Cenabı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Deprem yaralarının sarılması için Malatya’ya büyük yatırımların gelmesi talimatını veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza ve ilgili bütün kurumlara şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum”
şeklinde konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.