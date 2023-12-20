20 Ara 2023 - 12:42 - Gündem

İkizce TOKİ Konutlarında son durum ne?

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremzede ailelere tahsis edilecek olan İkizce TOKİ Konutlarının olduğu bölgeye ulaşımı rahatlatmak amacıyla başlatılan yol düzenleme ve otopark alanında devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Çınar, “İkizce mahallemizde TOKİ Evlerimizin büyük bir kısmı tamamlandı, yakın zamanda kuralar çekilecek ve hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak” dedi.