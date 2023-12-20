Umut Kervanı yüreklere dokunuyor

Malatya Umut Kervanı Derneği olarak 2023 yılının Kasım ayında deprem bölgesi Malatya’da toplam 166 aileye hayırseverlerin bağışlarıyla 250 bin TL değerinde gıda, giyim, kırtasiye, kırmızı et, ev eşyası ve temizlik malzemesi yardımında bulunduklarını belirten Malatya Umut Kervanı Derneği Başkanı Ali Sağlık, bağışta bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Yardıma muhtaç daha birçok aile olduğunu söyleyen Malatya Umut Kervanı Derneği Başkanı Ali Sağlık, “6 Şubat depreminde en çok etkilenen Malatya ilinde daha çok muhtaç aileye yardımda bulunabilmemiz için hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz. Rabbimiz Kuran-ı Kerimde infak edilen şeylerin mukabilini vereceğini Sebe’ Suresi 39. Ayette bizlere bildiriyor. De ki: Şüphe yok Rabbim, rızkı kullarından dilediğine genişletir ve onun için darlaştırır ve bir şeyden ne infak eder iseniz O, onun mukabilini verir ve O, rızk verenlerin hayırlısıdır. (Sebe’ 39) Sadaka ile ilgili Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur; ‘Ey Âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen, senin için iyi; vermemen ise kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın. İyiliğe, geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden daha üstündür.! (Müslim, Zekât 97; Tirmizî, Zühd 32)” ifadelerini kaydetti.

Ayrıca hayırseverler bağış için derneğe ait 0553 703 09 24 no’lu telefondan ulaşarak yapacakları bağış ve yardımlar hakkında bilgi alabilirler.