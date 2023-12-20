Dikkat! Adıyaman’da 3, Kayseri’de 7 ilçe etkilenecek

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyeceği açıklandı:

“Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Culha Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Mahzemin, Dadağı, Ebiç mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Yukarıkaragöz Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Zile Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Kıranardı Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Barsama, Gömeç mahallelerine,

Yarın 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,

Yarın 10.30 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Şıhbarak, Kuşcağız mahallelerine,

Yarın 11.30 ile 12.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ile 15.00 saatleri arasında Felahiye İlçesine bağlı Darılı, Karaşeyh, İsabey, Kuruhüyük, Kepiç, Kale, Beyler mahallelerine,

Yarın 14.00 ile 15.30 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Tombak Mahallesi’ne,

Yarın 14.30 ile 15.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

ADIYAMAN’DA ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“Bugün 08.00 ile 09.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Ziyaret Payamlı Köyü ile Saf Tekstil ve Özel trafolu abonelere,

Bugün 08.45 ile 09.00 saatleri ve 13.00 ile 13.15 saatleri arasında Merkez-Çelikhan İlçesine bağlı Koçali, Pamuklu, Bağlıca, Doğanlı, Gökçay, Konakdere, Çatalağaç, Dağkuyucak, Varlık, Korik Ağaçkonak, Benigazi, Sakallı, Çeper, Şemikan, Rezip, Ormaniçi, Taşgedik, Esence, Çamlıca, Armutlu, Gedik, Koru, Mestan, Kavak, Sarıkaya ve Kavak Köyleri ile Özel trafolu müşteriler, Çelikhan İlçe Merkezi, Pınarbaşı Beldesi, Karagöl, Hacılar, Aksu, Çamlıyayla, Soğukpınar, Yeşilyayla, Eskiköy, Çat, Fatih, Kavak, Bahçe, Karaçayır, Bozgedik, Altıntaş, Gölbağı, Kalecik, Köseuşağı, Taşdamlar, Mestan, Kotur, Aksu, Koyuncular, Kir, Düzağaç, Körelifan, Şahinbey, İzci, Şerefhan, Korucak, Aligür köyleri ile Bulam HES, Şifrin HES ve Özel trafolu müşterilere,

Bugün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Koru, Palanlı, Ormaniçi, Esence, Dağ Kuyucak, Çamlıca, Gedik, Taş Gedik Köyleri ile Özel trafolu müşterilere,

Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Altınşehir Mahallesi Buğday Pazarı ve Dostlar tekstil ile özel trafolu müşterilere,

Yarın 06.00 ile 07.00 saatleri arasında Kâhta bölgesine bağlı Atatürk, Bayraktar, Cami, Cumhuriyet, Fatih, Fırat, Gazi, Çobanlı, Girne, Hürriyet, Karşıyaka, Yavuzselim, Yeni Mahalle, Menderes, Turgut Özal Mahalleleri ve Bağlar, Şeyhbaba, Piriketçiler Sitesi ile Hat Üzerinde Bulunan Özel Trafolu Müşterilere elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.”