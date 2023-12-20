20 Ara 2023 - 11:47 - Gündem

Deprem uzmanı o bölgeye dikkat çekti Bölge risk altında

Deprem uzmanı ve yer bilimci Baturhan Öğüt Marmara Bölgesinin deprem dirençli hale getirilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bölge için tehlikenin sadece Marmara açıklarındaki faylarda değil, ayrıca Karadeniz Faylarının oluşturması muhtemel depremlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.