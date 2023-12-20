Deprem uzmanı o bölgeye dikkat çekti Bölge risk altında

Yaptığı açıklamalarda bölgenin bir an önce deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Öğüt, bölgenin zemin yapısı hakkında da bilgilendirmede bulundu.
“DEPREM DİRENÇLİ HÂLE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”
Yer bilimci Baturhan Öğüt,
“Olası bir Marmara ya da Karadeniz depremine karşın Marmara bölgesindeki deprem dirençsiz yapıların özellikle de kalın alüvyonel zemin üzerindeki yapıların ivedilikle deprem dirençli hâle bir an evvel getirilmesi gerekmektedir. Alüvyonel zemin dediğimiz ayrılmamış kuvaterner, depreme karşı en dayanıksız bir zemin türüdür. Alüvyonel zemin iki türe ayrılmaktadır; 1’incisi ince alüvyonel, 2’ncisi kalın alüvyonel. Kalın alüvyonel ile ince alüvyonelin arasındaki fark şudur; kalın alüvyonel ince alüvyonele nazaran ana kayadan uzaktır. Yapının bulunduğu bölge ana kayadan ne kadar uzak olursa o bölgede hem ivme pga(cm/sn²) gal ve bu tür zeminler de yapılara uygulanan deprem yükü de fazla olur ve dirençsiz yapılarda yıkım yapar. Ayrıca kalın alüvyonel zeminde deprem dalgasının genliği artar ve bu durum da yapının direncini kırar”
açıklamalarında bulundu.
“SIVILAŞMAYA MÜSAİT ZEMİNE YAPI KESİNLİKLE YAPILMAMALI”
Marmara’nın Karadeniz Bölgesinden kaynaklanacak depremlerden de risk altında olduğunu belirten yer bilimci Baturhan Öğüt,
“Sıvılaşmaya müsait zemine yapı kesinlikle yapılmamalı. Marmara bölgesi her zaman sanıldığı gibi sadece Marmara denizi içerisindeki faylarca risk altında değil oysaki Karadenizden de risk altındadır”
dedi.
Baturhan Öğüt,
“Batı Karadeniz Fayı MS:544 7,5 büyüklüğünde bir depremi oluşturmuştur. Batı Karadeniz Fayı, Kuzey Anadolu Fay Zonunun Marmara Denizi içerisindeki Adalar ve Kumburgaz fayı arasında bulunan Avcılar Segmenti'nin doğu ucuna kadar uzanarak Kuzey Anadolu Fay Zonu ile birleşmektedir. İstanbul Avrupa yakasını ortadan ikiye kesen hem Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzeye uzanan ikincil kolu olmakla beraber Batı Karadeniz Fayı'nın da bir parçasıdır”
açıklamalarında bulundu.
YAKLAŞIK BİN 479 YILDIR SUSKUN
Yer bilimci meydana gelen depremlerden de bahsederek,
“Ayrıca bu Karadeniz Levhası fayı üzerinde 1923 yılında 5,3 büyüklüğünde bir deprem de gerçekleşmiştir. Batı Karadeniz Fayı yaklaşık olarak bin 479 yıldır suskun ve büyük deprem üretmedi, en son ki deprem 1960 yılında 4,7'dır. 1766 Depremleri orta Marmara fay parçalarında olmuştur yani Silivri Kumburgaz ve Avcılar Fayın'da, 1766 Mayıs ve Ağustos aylarında 3 ay arayla 7,0 ve üzeri iki deprem yaşanmıştır. 1766 Depremleri ve 1999 depremleri Marmara'nın doğuya doğru deprem göçleri'nin her 3 arayla gerçekleştiğini gösteren bir kanıttır. 1912 7,4 Tekirdağ segmenti(ganos fayı) üzerinde gerçekleşen deprem fayın doğrultu-atımlı transform olmasından kaynaklı olarak Silivri-Kumburgaz fayı'nın batı ucuna stres transfer etmiştir. Güney kol da ise Gemlik, İznik, Gevye, Mekece, Zeytinbağı, Bandırma, ve Erdek yarımadasını kesen fay yaklaşık olarak bin ile 500 yıldır suskun ve büyük deprem üretmedi”
dedi.
UZUN SÜREDİR KIRILMAYAN PARÇALAR MEVCUT
Uzun bir süredir deprem üretmeyen fayları açıklayan ve uzun süredir tek başına açıkladığını, uyardığını bildiren Öğüt,
“Uzun süredir kırılmayan parçalar; Güney kolda 7, Kuzey kolda 2, Karadeniz 1, Kuzey ve Güney kol arasında kalan ve İmralı baseninde bulunan GD-KB doğrultulu bir fayımız mevcuttur. Ayrıca şunu eklemek isterim ki Batı Karadeniz fayı ile ilgili olarak yapa yalnız kaldım, bölgenin risk durumunu tek başıma aylarca anlatmaya çalışıyorum”
diyerek bildirdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.