- Eğitim

KPSS tercih ekranı açıldı Başvurular başladı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bazı kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımlarının gerçekleştirilmesi için KPSS-2023/2 başvurularını almaya başladığını duyurdu. Tercih kılavuzunun da belirtildiği başvuruların ise 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılabileceği, ÖSYM tarafından bildirildi.
KPSS tercih ekranı açıldı Başvurular başladı mask
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ÖSYM yapmış olduğu resmi duyuruda “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, ‘Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’ hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır” ibaresine yer verdi.

BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERE KADAR SÜRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi sitelerinde KPSS-2023/2 başvuruları için, “Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir” açıklamasına yer verdi.

Bu açıklamalara istinaden adaylar belirtilen tarihler arasında ÖSYM’nin sitesi üzerinden üzerinden TC Kimlik numarası ve şifrelerini girerek başvuruda bulunabilecekler.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Ara 2023 - 11:04 Malatya- Eğitim

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