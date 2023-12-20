KPSS tercih ekranı açıldı Başvurular başladı

ÖSYM yapmış olduğu resmi duyuruda “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, ‘Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’ hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır” ibaresine yer verdi.
BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERE KADAR SÜRECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi sitelerinde KPSS-2023/2 başvuruları için, “Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir” açıklamasına yer verdi.
Bu açıklamalara istinaden adaylar belirtilen tarihler arasında ÖSYM’nin sitesi üzerinden üzerinden TC Kimlik numarası ve şifrelerini girerek başvuruda bulunabilecekler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.