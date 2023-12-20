20 Ara 2023 - 10:54- Gündem

YSK’dan yerel seçim kararları Malatya’da oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi aldığı önemli kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçmen listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'e kadar askıda kalacak. Buna göre Malatya'da oy verme işlemi saat kaçta başlayarak sona erecek? İşte ayrıntılar