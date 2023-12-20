YSK’dan yerel seçim kararları Malatya’da oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

31 Mart 2023 ‘te yapılacak olan yerel seçimler yaklaşıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere dair bazı önemli kararlar açıkladı. İşte metinde yer alan önemli noktalar:
SEÇMEN LİSTELERİ ASILACAK VE İNDİRİLECEK TARİHLER:
Seçmen listeleri, 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak.
Seçmen listeleri, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.
OY VERME SAATLERİ:
32 ilde (Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis), oy verme işlemi 07.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
SEÇİM TAKVİMİ:
Seçim takvimi, 1 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Seçim takvimine göre, 1 Ocak başlangıç günü olarak belirlendi.
2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partiler ilan edilecek.
27 Ocak'ta siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.
7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve oy verilecek yerlerin ve sandıkların belirlenmesi süreci başlayacak.
Bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'ta saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
3 Mart'ta kesin aday listeleri ilan edilecek.
21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.
31 Mart'ta yerel seçimler yapılacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.