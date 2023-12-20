“Sessizce ortaya çıkar ve çok tehlikelidir”

Vücut için çok gerekli olan hatta hücrelerin yapı taşı için gerekli olduğu ifade edilen kolesterol, hem iyi hem de kötü huylu olarak 2’ye ayrılır. Uzmanlar kötü huylu kolesterolün üzerinde durulması gerektiğini dile getirilerken, kolesterolle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Kılınç, BUSABAH Medya’ya konuştu.

Kolesterol maalesef günümüzün en önemli problemlerinden birisi olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Kılınç, kalp-damar hastalıklarının sebeplerinden birisi olduğunu söyledi.

Kolesterolün hücrenin yapı taşı için gerekli dile getiren Dr. Kılınç,

“Aslında kolesterol vücut için çok gerekli olan yani hücrenin temel taşı için şeyi gereklidir. Kolesterol gereklidir ve kolesterolün yüzde 75’ini vücudumuzun kendisi yapar. Karaciğerde yapılır ve vücutta kullanılır. Kolesterol normal sınırlarda kaldığı sürece bir zararı yok. Ancak normal sıraların üzerine çıktığı zaman bu defa damarlarda kireçlenme dediğimiz ve sonucunda da damar tıkanıklığına götüren süreci başlatır”

dedi.

“PEKİ, BUNUN İÇİN NE YAPACAĞIZ?”

2 türlü kolesterol olduğuna dikkat çeken Dr. Kılınç, şunları kaydetti:

“Kolesterol 2 türlü artabilir. Bir tanesi genetik bir bozukluk vardır. Biz buna ‘Familial hypercholesterolaemia’ diyoruz. Genetik bozuklukta çok yüksek olur. Onlara mutlaka müdahale etmemiz gerekir. Çünkü çok genç yaşta kalp krizlerine ya da inme dediğimiz beyinde damar tıkanıklığına neden olup, felçlere sebep olabilir. Bir de beslenme şekline bağlı olarak kolesterolün yüksek olduğu durumlar vardır. Bu beslenme şekli nasıldır, özellikle yağlı yiyeceklerde kolesterol çok yüksek olur ve bir de hareket etmeyen, sürekli bildiğimiz yani sedanter yaşam sürenlerde kolesteroller yüksek olur. Peki, bunun için ne yapacağız? Yani genetik bozukluklarda mutlaka doktor müdahalesi ve ilaç tedavisi gerekir. Genetik bozukluğu değil de beslenme alışkanlığına bağlı olarak kolesterollerin yükselmişse onun için biz 2 şey öneririz. Önce hastaya perhiz öneririz. İşte hasta yağlı, hamurlu, tatlı ağrı yiyeceklerden kaçacak, yürüyüş yapacak ve bununla cevap alamıyorsak o zaman ilaç tedavisi ilave ederiz.”

“RİSK FAKTÖRLERİNİ DE GÖZE ALIRIZ”

“Kolesterolün 2 türü vardır. Bir iyi huylu, diğeri de kötü huylu olan” diyen Dr. Kılınç,

“Maalesef Türk halkının özellikle erkeklerde iyi huylu kolesterolü düşük. Biz bunu yükseltmek için ne yapabiliriz? Bunu yükseltmek için mutlaka yürümemiz lazım. Yani günde en azından 45 dakika, bir saat, bu da 10 bin adıma tekabül eder, yürümemiz lazım. Yürüyüşle biz bu olayı çözebiliriz. Bu şekilde hem iyi huylu kolesterol yükseltiriz hem de kötü huylu kolesterolü düşürürüz. Yürüyüş, beslenme çok çok önemli. Yağlı yiyeceklerden, hamurlu yiyeceklerden mutlaka kaçacağız. Tedavisi mümkün mü, evet mümkün. Bunları yaparsak kolesterolü bir problem olmaktan çıkartırız. Egzersiz başta geliyor. Kötü huylu kolesterolünüz belli bir seviyenin üzerindeyse mutlaka seviyenin yüksekliğine göre ya direkt ilaç tedavisine başlarız ya da önce tabii hastanın risk faktörlerini de göze alırız. Hastada özellikle şeker varsa veyahut anjiyoyla ispatlı, koroner arter hastalığı yani kalp-damar hastalığı var biz bunlara mutlaka kolesterol ilaçları verilir”

söylemlerinde bulundu.

“KOLESTEROLÜ 100’ÜN ALTINA ÇEKMEMİZ GEREKİYOR”

Kolesterol seviyelerine de değinen Dr. Kılınç,

“Şimdi biz kolesterolün yüksekliğini, düşüklüğünü kötü huylu kolesterole göre değerlendirir. Kötü huylu kolesterolümüz normalde 40 yaşın altındakilerde yüz 60’ın altında olması gerekir. Bu risk faktörü olmayan hastalarımız için geçerli bir seviye. Ama yüz 60 üzerindeyse risk faktörü de yoksa yani tansiyon, şeker, ispatlı kalp hastalığı yoksa biz hastalarımıza yürüyüş, diyet öneririz. Ancak yüz 60’ın üzerindeyse yüz 60’ın seviyesinin kendisinde bile mutlaka ilaç veririz. Yüksek risk grubu dediğimiz özellikle şeker ve ispatlı kalp hastalıklarında mutlaka kötü huylu kolesterolü 100’ün altına çekmemiz gerekiyor. Hatta son yayınlarda mümkünse 70’in altına çekilmesi gerektiği belirtiliyor”

ifadelerini kullandı.

“KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİNİ TAHLİLLERLE ORTAYA KOYARIZ”

Malatya toplumunun kolesterol seviyesini de anlatan Dr. Kılınç,

“Malatya'da maalesef kolesterol seviyesi biraz yüksek. Erkeklerin yarısından fazlası kilolu. ‘Kolesterolüm yüksek’ diye hasta gelmez. Biz bunları tahlillerle ortaya koruz veya hasta kalp krizi geçirir, hasta şekerden dolayı problem yaşar, hasta kalp damarlarında problem yaşarsa biz hastaya bakarken testlerini de kontrol ederiz. Kolesterole bakarız. Kolesterolün yüksekliğini bu şekilde tespit ederiz. Yani kolesterol sebeptir ama sonuçları sessizce ortaya çıkar ve tehlikelidir. Yani kolesterol çok yüksektir, hiçbir belirti vermez; ama damarda ortaya çıkar”

şeklinde konuştu.

Hastalara çeşitli uyarı ve tavsiyelerde de bulunan Dr. Kılınç,

“Yağlı yemeklerden, ağır yemeklerden, hamurdan, tatlıdan mutlaka kaçının ve yürüyün’ diyoruz. Yani günde en az yarım saat, mümkünse 45 dakika, bir saat tempolu yürüyüş öneriyoruz. Bu şekilde kalp-damar hastalıklarının, tansiyonun, şekerin kontrolünü sağlar, dolayısıyla da bu şekilde de kolesterolün düşüşünü sağlarız”

dedi.

“BUNLAR İLAÇ DEĞİLDİR”

Alternatif tıbba yönelenleri de uyaran Dr. Kılınç,

“Cevizi suya koydum, suyunu içtim, yok şunu yaptım, yok bunu yaptım. Yani ceviz çok iyi bir omegadır. Çok iyi bir vitamindir. Bunları alın. Ancak bunlar ilaç değildir. Bunlar halk arasındaki şeyler. Kolesterol yüksekliğinde bir hekimin, bir de hastanenin yapacağı işler vardır. Hastanın yapacağı işler nedir, diyet yapmak egzersiz yapmak. Önce hasta bunları yapacak. Bunları yapmasına rağmen sonuç alamazsa o zaman ilaç tedavisine başlanacak”

ifadesini kullandı.