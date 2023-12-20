İşte İYİ Parti’nin Malatya’daki yeni Divan Kurulu

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu, yeni Divan Kurulunu belirledi.

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı yeni Divan Kurulunu belirledi. İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız,

“Malatya için her zaman elimizi taşın altına koyduk ve Kavgamız Malatya diye yola çıktık. Bizler Malatya için yola çıktık. Malatya'yı depremler sonrası nasıl eskisi haline getirebiliriz, nasıl yeniden Malatya'yı inşa edebiliriz bunun amacındayız. Malatya’mızı geleceğe nasıl hazırlayabiliriz bunun için savaşıyoruz. Divan Kurulumuz Malatya'ya hayırlı olsun”

diye konuştu.

İŞTE YENİ YÖNETİM

Bu bağlamda oluşan Yönetim şu şekilde:

İYİ Parti Malatya Divan Kurulu

İl Başkanı: Serdar Yıldız

Siyasi İşler Başkanı: Halis Kaan Peksezer

İl Sekreteri: Mahmut Sarıtaş

Teşkilat Başkanı: Ali Katar

İl Muhasibi: Ahmet Orhan

Kurumsal İlişkiler Başkanı: Mustafa Emrah Görgün

Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı: Emircan Eren

Uluslararası İlişkiler Başkanı: Enes Şahiner

Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı: Ekrem Mandal

Göç Politikaları Başkanı: Erdal Erdoğan

Yerel Yönetimler Başkanı: Hüseyin Keskin

Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü: Aydın Derin

Ekonomi Politikaları Başkanı: Ercan Şahingil

Kalkınma Politikaları Başkanı: Cengiz Han

Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı: Beray Yıllık

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Murat Özer

Eğitim Politikaları Başkanı: Vahdettin Mumcu

Toplumsal Politikalar Başkanı: Tayfun Düzenli

Kadın Politikaları Başkanı: Gülten Turfanda

Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı: Sadık Enes Çağlar

Parti İçi Eğitim Başkanı: Yahya Altay

Sağlık Politikaları Başkanı: Miraç Han

Spor Politikaları Başkanı: Recep Solmaz

Kaynak: BÜLTEN