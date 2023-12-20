İşte İYİ Parti’nin Malatya’daki yeni Divan Kurulu

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu, yeni Divan Kurulunu belirledi.
İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı yeni Divan Kurulunu belirledi. İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız,
“Malatya için her zaman elimizi taşın altına koyduk ve Kavgamız Malatya diye yola çıktık. Bizler Malatya için yola çıktık. Malatya'yı depremler sonrası nasıl eskisi haline getirebiliriz, nasıl yeniden Malatya'yı inşa edebiliriz bunun amacındayız. Malatya’mızı geleceğe nasıl hazırlayabiliriz bunun için savaşıyoruz. Divan Kurulumuz Malatya'ya hayırlı olsun”
diye konuştu.
İŞTE YENİ YÖNETİM
Bu bağlamda oluşan Yönetim şu şekilde:
İYİ Parti Malatya Divan Kurulu
İl Başkanı: Serdar Yıldız
Siyasi İşler Başkanı: Halis Kaan Peksezer
İl Sekreteri: Mahmut Sarıtaş
Teşkilat Başkanı: Ali Katar
İl Muhasibi: Ahmet Orhan
Kurumsal İlişkiler Başkanı: Mustafa Emrah Görgün
Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı: Emircan Eren
Uluslararası İlişkiler Başkanı: Enes Şahiner
Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı: Ekrem Mandal
Göç Politikaları Başkanı: Erdal Erdoğan
Yerel Yönetimler Başkanı: Hüseyin Keskin
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü: Aydın Derin
Ekonomi Politikaları Başkanı: Ercan Şahingil
Kalkınma Politikaları Başkanı: Cengiz Han
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı: Beray Yıllık
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Murat Özer
Eğitim Politikaları Başkanı: Vahdettin Mumcu
Toplumsal Politikalar Başkanı: Tayfun Düzenli
Kadın Politikaları Başkanı: Gülten Turfanda
Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı: Sadık Enes Çağlar
Parti İçi Eğitim Başkanı: Yahya Altay
Sağlık Politikaları Başkanı: Miraç Han
Spor Politikaları Başkanı: Recep Solmaz
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.