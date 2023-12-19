Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? 19 Aralık 2023’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

FULYA ÖZTÜRK MALATYA’DA BU KEZ BUSABAH MEDYA SORDU

Ünlü muhabir Fulya Öztürk geçtiğimiz günlerde Malatya’ya geleceğini bildirerek, “Sesinizi duyurmaya geliyoruz” dedi. Bugün Malatya’da yoğun bir ilgi ile karşılaşan Fulya Öztürk’e BUSABAH Medya olarak bazı sorular sorduk. Daha evvel, 3 ay önce Malatya’da bulunan gazeteci bazı açıklamalarda bulunarak soruları yanıtsız bırakmadı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18440768/fulya-ozturk-malatyada-bu-kez-busabah-medya-sordu

KASAP PAZARI’NDA ELEMAN SIKINTISI MI YAŞANIYOR?

Malatyalı kasaplar Malatya Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği yeni yerlerine geçseler de kasapların problemleri bitmek bilmiyor. Başta eleman sıkıntısı olmak üzere et fiyatlarındaki suni yükseliş Kasap Pazarı esnaflarını rahatsız ederken, konuyla ilgili BUSABAH’a konuşan Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer, önemli açıklamada bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18433557/kasap-pazarinda-eleman-sikintisi-mi-yasaniyor

ŞEHRİN ORTASINDAKİ SİLAH SESİNİN KAYNAĞI ÇÖZÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde saat 21.30’da Malatya Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Öğretmenler Ortaokulu yanında silah sesleri duyuldu. Emniyet güçlerinin yapmış olduğu "Silahla yaralama" anonsu üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri 19 yaşındaki bir şahsın sağ bacağından ve ensesinden saçma mermisiyle yaralandığı görüldü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18434696/sehrin-ortasindaki-silah-sesinin-kaynagi-cozuldu

MALATYA’DA KORKUNÇ KAZA 3 İTFAİYE ARACI MÜDAHALE ETTİ

Malatya İnönü Caddesi Sanayi Kavşağı alt geçidinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yaşanan kaza için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya İtfaiye Daire Başkanlığının vermiş olduğu bilgilere göre kazaya 3 araç 12 kişilik bir ekip ile müdahale edildi. Verilen ilk bilgilere göre ise kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18436386/malatyada-korkunc-kaza-3-itfaiye-araci-mudahale-etti

SİNEMASI OLMAYAN ŞEHİRDE FİLM REKLAMLARI YAPILIYOR

Depremlerle birlikte Malatya’da hizmet veren 2 sinema şirketi 10 aydır kapalı ancak buna rağmen şehrin en işlek cadde ve sokaklarında vizyondaki filmlerin afiş ve posterleri yer alıyor. Vatandaşlar ise sineması olmayan şehirde film reklamlarının yapılmasını anlamsız ve gereksiz buluyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18437339/tum-sinemalarda-malatya-haric-sinemasi-olmayan-sehirde-film-reklamlari-yapiliyor

KAYSERİ’DEN ELİ BOŞ DÖNÜYOR RAKİBİNE 3-0 MAĞLUP OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu 3’ncü Lig temsilcisi Malatya Arguvanspor, Kayseri’de karşılaştığı Talasgücü Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlı ekip Talasgücü Belediyespor’a 3-0 mağlup olarak ligdeki kötü gidişatını sürdürdü. Düşme potasında yer alan Malatya Arguvanspor’da teknik heyette yapılan kan değişikliği ile umutlar artsa da alınan bu mağlubiyet mavi beyazlı ekibi çıkmaza soktu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18440458/kayseriden-eli-bos-donuyor-rakibine-3-0-maglup-oldu

O ŞEHİRDE BÜYÜK DEPREM RİSKİ VAR MI? MALATYA’YI ETKİLER Mİ?

Gümüşhane’de iki gün üst üste yaşanan ve komşu şehir Erzincan’ı etkileyen depremlerin ardından uzmanlar, bu noktada büyük bir deprem olup olmayacağına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Peki, 300 kilometre ötemizde olan ve geçmişte 7.9 büyüklüğünde deprem yaşayan Erzincan’da risk var mı? Burası Malatya’yı etkiler mi?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18441544/o-sehirde-buyuk-deprem-riski-var-mi-malatyayi-etkiler-mi-yuksek-sismik-bosluk-uyarisi

GOOGLE’A SORDUK: 2023’TE MALATYA’NIN GÜNDEMİ NEYDİ?

Yeni yıla çok az bir süre kalırken 2023 yılında Google’da en çok aranan kelimeler, ifadeler merak edilmeye başladı. Peki, oldukça çalkantılı ve sancılı bir yıl olan 2023’te Malatya’nın gündemi neydi? Türkiye genelinde Malatya ile ilgili aranan ifadeler nelerdi? İşte o çok şaşırtan liste…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18441951/googlea-sorduk-2023te-malatyanin-gundemi-neydi

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ÖNEMLİ KARARLAR

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündem maddeleri arasında, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde bulunan üretim fazlası 2 adet dişi ceylan, 1 adet erkek ceylan, 1 adet erkek lama ve 20 çift muhabbet kuşu, Tarsus Doğa Park'ında mevcut 2 adet lemur, 1 adet dişi beyaz geyik karşılığında takas edilecek.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18440629/malatya-buyuksehir-belediyesinden-onemli-kararlar

YAPAY ZEKÂYA MALATYA’NIN TERK EDİLMİŞ HALİ SORULDU

Yapay zekâya Türkiye’deki şehirlerin terk edilmiş hallerini çizmesi istendi ve Malatya’nın bir fotoğrafı da yüklendi. Çıkan sonuç ise şehrin şu anki halinin yanından bile geçemedi.