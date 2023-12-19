Kahramanmaraş’ta deprem

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta az önce bir sarsıntı yaşandı.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş az önce 3.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, saat 23.22’de yaşanan deprem Andırın’da oldu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise, depremin büyüklüğü 3.5, derinliği 5 kilometreydi.

Depremin bazı noktalarda hafif olarak hissedildiği ifade ediliyor.