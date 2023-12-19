- Gündem

Kahramanmaraş’ta deprem

ABONE OL Google News Sayfamız

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta az önce bir sarsıntı yaşandı.
Kahramanmaraş’ta deprem mask
ABONE OL Google News Sayfamız

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta az önce bir sarsıntı yaşandı.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş az önce 3.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, saat 23.22’de yaşanan deprem Andırın’da oldu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise, depremin büyüklüğü 3.5, derinliği 5 kilometreydi.

Depremin bazı noktalarda hafif olarak hissedildiği ifade ediliyor. 
# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, deprem, kahramanmaraş, Kandilli Rasathanesi

19 Ara 2023 - 23:49 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL