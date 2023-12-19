Yapay zekâya Malatya’nın terk edilmiş hali soruldu Bu yıkılmışlığın tasviri yok!

Yapay zekâya Türkiye’deki şehirlerin terk edilmiş hallerini çizmesi istendi ve Malatya’nın bir fotoğrafı da yüklendi. Çıkan sonuç ise şehrin şu anki halinin yanından bile geçemedi.

Son yıllarda hızla gelişerek hayatımızın birçok alanına entegre olan yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha fazla şaşırtıyor. Ancak bu teknoloji bile 6 Şubat’ta yaşanan yıkımı tasvir edemedi.

Yapay zekâya Türkiye’deki şehirlerin terk edilmiş hallerini çizmesi istendi ve bazı şehirlerin fotoğrafları yüklendi. Bu kapsamda Malatya’dan da bir fotoğraf eklendi.

ŞU ANKİ HALİNDEN ÇOK DAHA İYİ DURUMDA

Yapay zekâya verilen fotoğraf Malatya Yeni Cami’nin görseliydi. 6 Şubat depremlerinden önceki halinin verildiği görseli terk edilmiş haliyle kullanıcılara sunan yapay zekâ, şu anki yıkılmışlığın yanından bile geçemedi. Nitekim şehrin terk edilmiş hali şu anki halinden çok daha iyi durumdaydı.

6 ŞUBAT’TA YIKILDI

Bilindiği üzere Malatya denilince akla ilk gelen noktalar arasında yer alan Yeni Cami, en son 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice merkezli depremde büyük hasar almıştı. 6 Şubat depremlerinden hemen önce Ocak 2023'te vatandaşların hizmetine açılan cami, bir ay geçmeden tekrar yıkıldı. Restorasyon çalışmalarına rağmen, yaklaşık 100 yaşında olduğu belirtilen Yeni Cami'nin mevcut duvarları dayanıksız kaldı. Cami için şu sıra çalışmalar yeniden yapılıyor.

YAPILAN BAZI YORUMLAR

Öte yandan yapay zekânın sunduğu görsele yapılan bazı yorumlar şöyleydi:

“Deprem daha kötü hale getirdi.”

“Bundan daha kötü durumda şu an.”

“Maalesef fotoğraftaki hali daha iyi.”

“Bu cami artık yok.”

İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE TERK EDİLMİŞ MALATYA