Malatya’dan THY’ye rica: Seferleri artırın

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya-Arapgir ve Kuluncak-Darende karayollarının yatırım programına alınmasını talep etti. Fendoğlu, THY’den de bir istekte bulundu.

TBMM’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşmeleri esnasında söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Malatya-Arapgir ve Kuluncak-Darende karayollarının 2024 yılı yatırım programına alınmasını talep etti.

MALATYA-ANKARA SEFERLERİNİ ARTIRIN

MHP Milletvekili Fendoğlu konuşmasında,

“Depremin ilk sürecinde olumsuz hava şartlarına rağmen pisti hiç kapatmayan, yaralılarımızın ambulans uçaklarla 50 binin üzerinde depremzedenin tahliyesinde ve binlerce ton insani yardım malzemesinin ulaştırılmasında insanüstü gayretlerle çalışan Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne, Malatya Havalimanı Müdürlüğüne ve personeline teşekkür ederim. Yeni havaalanı terminal binamızın yapımının hızlandırılmasını Sayın Bakanımızdan talep ediyorum, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğümüzden de Malatya-Ankara seferlerinin artırılmasını…

”ifadelerini kullandı.

BİR ÇALIŞMA YOK!

Fendoğlu,

“İlk etabı 3,8 kilometrelik kısmında çalışmaları devam eden Hekimhan-Kuluncak-Darende Karayolumuzun Kuluncak-Ayvalı-Darende arasındaki 45 kilometrelik mesafede şu anda bir çalışma mevcut değildir. Yine, Malatya-Arapgir arası planlanması yapılan 56 kilometrelik karayolu projesinde şu anda devam eden bir çalışma yoktur. Her iki yolumuzun tamamlanması için 2024 yatırım planına alınmasını talep ediyoruz”

sözlerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN