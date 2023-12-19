Google’a sorduk: 2023’te Malatya’nın gündemi neydi?

Yeni yıla çok az bir süre kalırken 2023 yılında Google’da en çok aranan kelimeler, ifadeler merak edilmeye başladı. Peki, oldukça çalkantılı ve sancılı bir yıl olan 2023’te Malatya’nın gündemi neydi? Türkiye genelinde Malatya ile ilgili aranan ifadeler nelerdi? İşte o çok şaşırtan liste…

Google Trends verilerine göre, Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden sarsan 6 Şubat depremleri 2023 yılının en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki, Malatya özelinde Google Trends’te en çok aranan ifadeler neydi, ayrıca Malatyalılar Google’da en çok hangi ifadeleri arattılar? İşte cevabı…

İŞTE GEÇEN YIL MALATYA İLE İLGİLİ EN ÇOK ARANAN İFADELER

Google Trends verilerine göre, 2023 yılında Malatya ile ilgili hem Türkiye genelinde hem de Malatya özelinde en çok aranan ifadeler sırasıyla şöyleydi:

1-Malatya hava durumu

2-Malatya haber

3-Malatya deprem/Malatya son deprem/Malatya son dakika deprem

4-Malatya kuyumcular/kuyumcular odası

5-Malatya namaz/Malatya namaz vakitleri/Malatya ezan

6-Sahibinden Malatya

7-Malatya kiralık daire

8-Kandilli Rasathanesi Malatya

9-Altın fiyatları Malatya

10-Malatya otobüs bileti/Malatya otobüs saatleri

11-AFAD Malatya

12-Malatya seçim sonuçları

13-Malatya döviz

14-Naci Görür Malatya

15-Malatya Belediyesi hangi parti/Malatya hangi parti

Bu arada Türkiye genelinde Malatya ile ilgili aramalar daha çok 5-11 Şubat tarihleri arasında oldu.

EN ÇOK DEPREMİ MERAK ETTİK

Bu arada geçen yıl ülke genelinde çoğunlukla 6 Şubat ve deprem ifadeleri aratıldı. Depreme dair arattığımız başlıklar şöyleydi:

“Deprem nerede oldu”

“Deprem nasıl oluşur”

“İstanbul depremi ne zaman”

“Elbistan nerede”

“Neden deprem oluyor gibi hissediyorum”