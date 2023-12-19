Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

Iğdır'da karla kaplanan Ağrı Dağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

5 bin 137 metre yüksekliği ile "Türkiye'nin çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağı'nın kartpostallık görüntüsü "Doğunun Çukurova'sı" Iğdır'da görüntülendi. Iğdır'da iki gün önce etkili olan kar yağışı sonrası bulutların çekilmesiyle şehrin her noktasından görülebilen Ağrı Dağı'nın beyaza bürünmüş hali kendine hayran bırakıyor. Dağın muhteşem görüntüsü izleyenleri mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı