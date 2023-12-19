- Yaşam

Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

ABONE OL Google News Sayfamız

Iğdır'da karla kaplanan Ağrı Dağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. 5 bin 137 metre yüksekliği ile "Türkiye'nin çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağı'nın kartpostallık görüntüsü "Doğunun Çukurova'sı" Iğdır'da görüntülendi.
Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Iğdır'da karla kaplanan Ağrı Dağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
5 bin 137 metre yüksekliği ile "Türkiye'nin çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağı'nın kartpostallık görüntüsü "Doğunun Çukurova'sı" Iğdır'da görüntülendi. Iğdır'da iki gün önce etkili olan kar yağışı sonrası bulutların çekilmesiyle şehrin her noktasından görülebilen Ağrı Dağı'nın beyaza bürünmüş hali kendine hayran bırakıyor. Dağın muhteşem görüntüsü izleyenleri mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Doğunun Çukurovası, Iğdır, Ağrı Dağı, kartpostal, kar, kış

19 Ara 2023 - 21:51 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL