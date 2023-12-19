O şehirde büyük deprem riski var mı? Malatya’yı etkiler mi? Yüksek sismik boşluk uyarısı

Gümüşhane’de iki gün üst üste yaşanan ve komşu şehir Erzincan’ı etkileyen depremlerin ardından uzmanlar, bu noktada büyük bir deprem olup olmayacağına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Peki, 300 kilometre ötemizde olan ve geçmişte 7.9 büyüklüğünde deprem yaşayan Erzincan’da risk var mı? Burası Malatya’yı etkiler mi?

Önceki gece Marmara Denizi’nde yaşanan depremden sonra sallanan Gümüşhane’de dün yine bir sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 23.23’te Gümüşhane Kelkit merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak verilirken depremin hemen ardından Erzincan da etkilendi. Nitekim şehirde 3.7’yi bulan sarsıntılar gerçekleşti.

“ERZİNCAN DOĞUSU İLE YEDİSU ARASI RİSKLİ”

Bu bağlamda Gümüşhane’de iki gün üst üste yaşanan ve komşu şehir Erzincan’ı etkileyen depremlerin ardından uzmanlar, bu noktada büyük bir deprem olup olmayacağına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş,

“Erzincan’ın 21 km kuzeybatısında, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Erzincan-Niksar Segmenti ile KD-GB gidişli fayın kesişim bölgesinde 18 Aralık 2023’te saat 01.15’te 4.3, 23.23’te 4.1, 23.28’de 3.7 olmak üzere üç deprem oldu. 1939’da 7.9, 13 Mart 1992’de 6.9, 15 Mart 1992’de 6.0 depremleri oldu. 1939 ve 1992 depremlerini üreten segmentler üzerinde büyük deprem riski çok çok düşüktür. Ancak en son 239 yıl önce 1784 depremini (M=>7.0) Erzincan doğusu ile Yedisu arasında uzanan Yedisu segmenti deprem üretme potansiyeli yüksek sismik boşluk konumdadır”

ifadelerine yer verdi.

“STRES YÜKLEYEBİLİR”

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise konuya ilişkin,

“Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayı’ndan Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayı’na belirli ölçüde stres yükleyebilir”

diye konuştu.

Öte yandan söz konusu Yedisu Fayı’nın deprem üretmesi durumunda Malatya’nın da sarsıntı hissedeceği ancak tehlikeli bir durumun olmadığı ifade ediliyor.